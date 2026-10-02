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PAREF Gestion acquiert deux actifs commerciaux en Allemagne
information fournie par AOF 02/10/2026 à 09:42

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(Zonebourse.com) - PAREF Gestion renforce la présence de sa SCPI PAREF Prima en Allemagne avec l'acquisition de deux actifs de commerce essentiel situés à Hamm et Bielefeld, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les deux immeubles, qui totalisent environ 20 300 m², sont entièrement loués pour une durée ferme de sept ans et demi à Handelshof, enseigne de Cash & Carry filiale du groupe allemand de distribution alimentaire EDEKA.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de PAREF Prima visant à renforcer son exposition aux commerces essentiels et à privilégier des actifs offrant des revenus locatifs réguliers et des baux de longue durée. Au 30 juin 2026, la SCPI détenait un portefeuille de 77 immeubles représentant 963 millions d'euros d'actifs.

Le groupe PAREF, qui gère près d'un milliard d'euros de patrimoine en Allemagne, entend ainsi poursuivre le développement de PAREF Prima sur le marché immobilier allemand.

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