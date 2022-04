PAREF : Cession de l'immeuble de bureaux Le Gaïa par PAREF et GA Smart Building

A la suite d'un important travail de valorisation effectué par les équipes de gestion, le Groupe PAREF, par le biais de sa JV avec GA Smart Building, a finalisé la cession de l'immeuble de bureaux Le Gaïa situé à Nanterre.

Dans le cadre de cette transaction, sous mandat co-exclusif de CBRE et BNP Paribas Real Estate, PAREF et GA Smart Building ont été conseillés par l'étude Wargny - Katz .

« Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion de cette opération majeure, signe de l'expertise du Groupe PAREF et de notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et l'ensemble de nos partenaires. » déclare Antoine Castro - Président Directeur Général.

Pour mémoire : L'immeuble « Le Gaïa »

Situé au cœur de l'éco quartier des Bergères, à proximité du hub de la Défense et avec un accès immédiat aux transports, commerces et services, « Le Gaïa » offre une surface locative de 11 100 m 2 ainsi que de nombreuses prestations de qualité : terrasses aménagées, espaces de réunions modulables mais aussi restaurant inter-entreprises, espace de co-working et gaming-zone. Autant de services tournés vers le bien-être des usagers et qui attirent les locataires.

L'actif s'inscrit également dans son tissu urbain et tient compte des aspects environnementaux dans sa conception et gestion, conformément à la démarche RSE définie par le Groupe PAREF. « Le Gaïa » bénéficie des certifications HQE et BBC Effinergie qui s'intègrent à une démarche de régénération urbaine. Dans cette dynamique, des ruches ont également été installées sur son toit, en collaboration avec l'association Apiterra.

IX - Agenda financier

28 avril 2022 : Informations financières au 31 mars 2022

19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2021) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2021), société de gestion agréée par l'AMF, et PAREF Investment Management (0,7 Md€ au 31 décembre 2021)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Contacts Presse

Groupe PAREF

Raphaëlle Chevignard

01 40 29 86 86

raphaelle.chevignard@paref.com

Citigate Dewe Rogerson

Tom Ruvira

07 60 90 89 18

Paref@citigatedewerogerson.com

A propos de GA Smart Building

Acteur engagé de l'immobilier et de la construction GA Smart Building a fait le choix de placer les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux au cœur de sa stratégie #weBuildforLife : construire pour la vie et développer des projets qui ont un impact positif.

Le Groupe propose ainsi une offre globale et intégrée, à même d'imaginer, concevoir et réaliser des bâtiments intelligents et durables qui feront la ville de demain. La singularité historique de GA réside dans le procédé constructif hors-site qui a été mis au point avec la fabrication en usine des composants de structures et de façades des bâtiments ainsi que de leurs équipements. Il fait de GA Smart Building un pionnier français de l'industrie hors-site qui émerge à travers le monde. L'ensemble est produit dans les 5 usines françaises du Groupe. Ce process industriel parfaitement maîtrisé est à présent complété par 3 usines de construction bois d'Ossabois, filiale du Groupe à 100% depuis 2018. L'industrialisation de la construction permet en outre de réduire la durée des chantiers, de minimiser au maximum les nuisances, de mieux valoriser les déchets entièrement recyclés en usine, d'offrir des conditions de travail et de sécurité optimum et d'améliorer l'impact carbone des chantiers. C'est aussi la garantie d'une parfaite qualité d'exécution et du respect des engagements, en termes de délais et de prix. Depuis 2017 les collaborateurs du Groupe sont actionnaires à 60 % de GA Smart Building. Leur présence dans le capital de l'entreprise donne un sens particulier à son action et lui permet de maîtriser son destin.

Contacts presse

Elodie Le Breton - e.lebreton@ga.fr - 06 67 22 00 97

Catherine Gaudu - catherine.gaudu@agencepremiere.com - 06 67 40 02 60

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmhtYZdvZJuZy51vZcZoaGRlbm+Sl2THmmael2GbYsyYZ3JlnGpomsmbZnBknWVt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73807-20220404_cp_vente-le-gaia-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com