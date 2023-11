Paref : Anne Schwartz est nommée Directrice générale déléguée

(AOF) - Anne Schwartz est nommée Directrice générale déléguée de Paref. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission d'accélérer le déploiement du plan stratégique du groupe immobilier en France et à l'international, aux côtés d'Antoine Castro, PDG. Elle accompagnera également le développement de la démarche responsable mise en place dans le cadre du plan stratégique "Create More", qui vise à soutenir la croissance et la création de valeur pour les clients, les actionnaires et les parties-prenantes.

Par ailleurs, Anne Schwartz continuera, avec le support de Nicolas Gromakowski, récemment nommé Directeur général délégué de Paref Gestion, de superviser l'activité de gestion régulée pour compte de tiers.

Fort de plus de 20 ans d'expertise sur les marchés immobiliers, Anne Schwartz a rejoint le groupe Paref en 2019 en tant que Directrice générale de Paref Gestion, afin de piloter le développement de l'activité de gestion pour compte de tiers.

