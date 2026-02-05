 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paref a finalisé la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:07

Le groupe annonce la réalisation de la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), leader italien dans le domaine du conseil immobilier et de la gestion intégrée de services immobiliers.

Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Paref visant à se recentrer sur son coeur de métier et à concentrer ses ressources sur des activités à forte création de valeur.

RYZE mène une stratégie active d'expansion sur les marchés européens, soutenue par plusieurs acquisitions réussies au cours des dernières années.

"Cette opération nous permet de mettre en place notre stratégie de recentrage sur l'Investissement, le fund management et l'asset management, tout en offrant à SOLIA Paref et à ses équipes les meilleures conditions pour poursuivre leur développement au sein d'un groupe européen de premier plan, avec qui nous partageons des valeurs communes", a déclaré Antoine Castro, CEO du groupe Paref.

Valeurs associées

PAREF
32,8000 EUR Euronext Paris -0,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank