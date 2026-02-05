Paref a finalisé la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:07
Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Paref visant à se recentrer sur son coeur de métier et à concentrer ses ressources sur des activités à forte création de valeur.
RYZE mène une stratégie active d'expansion sur les marchés européens, soutenue par plusieurs acquisitions réussies au cours des dernières années.
"Cette opération nous permet de mettre en place notre stratégie de recentrage sur l'Investissement, le fund management et l'asset management, tout en offrant à SOLIA Paref et à ses équipes les meilleures conditions pour poursuivre leur développement au sein d'un groupe européen de premier plan, avec qui nous partageons des valeurs communes", a déclaré Antoine Castro, CEO du groupe Paref.
Valeurs associées
|32,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,91%
A lire aussi
-
L'élève de 3e qui a poignardé sa professeure en classe mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var) a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir "voulu se venger" après plusieurs incidents relevés par ... Lire la suite
-
Le cours du bitcoin a plongé jeudi sous la barre des 70.000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait galvanisé cette cryptomonnaie, désormais délaissée par les investisseurs. Le marché des cryptomonnaies connaît "une ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère baisse jeudi, digérant prudemment la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de laisser ses taux inchangés, sur fond d'inquiétude généralisée des marchés pour le secteur de la tech. Le CAC 40 a perdu 0,29% à 8.238,17 ... Lire la suite
-
Le géant français de l'agroalimentaire Danone a rappelé plus de 120 lots de lait infantile Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne, a annoncé jeudi l'Agence autrichienne pour la sécurité alimentaire Ages, dans un communiqué publié sur son site internet. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer