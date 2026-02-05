Shein: en appel, l'Etat français demande la suspension de la seule marketplace et non du site total

Alors qu'il demandait en première instance le blocage total du site Shein pour la vente de produits illicites, l'État a réclamé en appel jeudi le blocage de la seule "marketplace" (place de marché) réservée aux vendeurs tiers de la plateforme asiatique.

La cour d'appel de Paris rendra sa décision le 19 mars.

Le 19 décembre, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté la demande de suspension totale du site Shein en France, jugée "disproportionnée", tout en reconnaissant l'existence d'un "dommage grave à l'ordre public". L'affaire portait sur la vente de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, d'armes de catégorie A et de médicaments interdits.

En première instance, l'État avait déjà assoupli sa position en formulant, à titre subsidiaire, une demande visant uniquement la suspension de la marketplace, réservée aux produits des vendeurs tiers. C'est cette demande que l'État maintient désormais devant la cour d'appel.

Par la voix de son avocat, Renaud Le Gunehec, l'État a demandé aux juges d'ordonner à Shein de revenir à la situation qui prévalait entre début novembre et fin décembre 2025, à savoir une activité limitée à la vente de vêtements de la marque Shein, à l'exclusion de tout produit proposé par des vendeurs tiers.

Début novembre, face à la polémique, Shein avait suspendu de sa propre initiative les produits issus de vendeurs tiers afin de mener un audit interne. Depuis début janvier, l'entreprise a rouvert progressivement sa place de marché à des produits hors habillement.

La mesure réclamée par l'Etat serait imposée pour une durée de trois mois sous le contrôle de l'Arcom, régulateur du numérique.

L'État demande aussi à la cour d'appel d'imposer à la plateforme l'application de mesures de contrôle efficaces pour éviter la résurgence de ventes illicites de produits similaires.

Kami Haeri, avocat de Shein, arrive au Palais de Justice de Paris pour assister à l'audience relative à l'appel interjeté par l'État contre la demande de suspension du géant asiatique du commerce électronique Shein pour vente de produits illicites, le 5 février 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

À titre subsidiaire, si la demande de suspension de la marketplace est rejetée, l'État a demandé son "gel" telle qu'elle existe actuellement en France, afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux vendeurs.

Le tribunal judiciaire avait par ailleurs contraint l'entreprise à ne pas relancer la vente de produits pornographiques pour adultes sans la mise en place d'un filtre d'âge efficace.

Shein, représentée par ses avocats Julia Bombardier et Kami Haeri, soutient que la demande de l'État est obsolète, comme en première instance, les produits litigieux ayant été retirés rapidement et le dommage ayant, ainsi, disparu.