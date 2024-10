Parcs d'exposition: Unibail-Rodamco-Westfield a profité des JO cet été

Centre commercial Westfield à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% sur les neuf premiers mois de l'année, par rapport à la même période de 2023, portée par la location de bureaux et de sites des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le chiffre d'affaires issu de la location de bureaux et de centres de congrès a progressé de respectivement 21,8% et 48,3%.

Cela s'explique par la location intégrale de la tour Trinity, située dans le quartier d'affaires de La Défense en région parisienne, et dont la mise en location "s'est faite de façon phasée", explique Fabrice Mouchel, directeur financier de cette société franco-néerlandaise.

"Sur la partie congrès et exposition", dont le chiffre d'affaires a progressé de 48% sur un an, "on voit l'impact des Jeux Olympiques dans la partie loyers bruts mais aussi dans la partie services" fournis lors de ces événements, note Fabrice Mouchel.

URW est propriétaire du parc des expositions de la Porte de Versailles, où se déroulaient les épreuves de handball, tennis de table ou encore de boccia, du parc des expositions de Villepinte, où se tenaient des combats de boxe, et des sites du Bourget et du palais des Congrès, utilisés par les médias.

L'exploitation de centres commerciaux, principale source de recettes du groupe, a cependant connu une légère baisse de son chiffre d'affaires, de 1,1% sur un an, pour atteindre 2,3 milliards d'euros.

Le groupe se félicite de la dynamique des ventes des commerçants hébergés dans ses centres, qui ont progressé de 4,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2023, et profitent d'une hausse de 2,4% de la fréquentation des centres commerciaux. Deux indicateurs scrutés par le groupe car ils permettent d'attirer de nouveaux locataires et d'augmenter les loyers.

Qualifiés de "solides" par Fabrice Mouchel, ces résultats permettent à URW de préciser ses perspectives annuelles: le groupe prévoit que son résultat net récurrent ajusté par action, son indicateur de rentabilité de référence, pour 2024 se situe dans la partie haute de la fourchette de 9,65 euros à 9,80 euros par action, annoncée en début d'année.

En septembre, URW a annoncé que l'ouverture de son complexe Westfield Hamburg-Überseequartier en Allemagne était de nouveau reportée, et désormais prévue pour le premier trimestre de 2025, ce qui représente un coût supplémentaire de 100 millions d'euros.

Le coût de réalisation de ce projet avait déjà dérapé de 500 millions d'euros, et un audit a été lancé plus tôt dans l'année pour comprendre ce qui a mené à ces surcoûts.