Paramount sollicite l'autorisation de la FCC pour que des investisseurs étrangers participent au rachat de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la FCC et les détails tirés du dossier à partir du paragraphe 5) par Jody Godoy et David Shepardson

Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , selon des documents réglementaires rendus publics lundi.

Un porte-parole de Paramount a déclaré que ce dépôt était tout à fait standard pour des investissements tels que ceux en question et ne constituait pas une condition préalable à la finalisation de l'acquisition de Warner Bros par Paramount. Les règles de la FCC régissent les investissements étrangers dans la radiodiffusion télévisuelle américaine.

Les investisseurs étrangers actuels et potentiels détiendront un peu moins de 50 % du capital de Paramount après les investissements, mais la famille du directeur général de Paramount, David Ellison, continuera de contrôler les actions avec droit de vote, a indiqué la société dans son dossier.

Paramount a déclaré l'année dernière que le Fonds public d'investissement saoudien (PIF), la société L'imad Holding Companybasée à Abu Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) avaient accepté de soutenir son projet de rachat de Warner Bros.

La société a déclaré que cette approbation réduirait les obstacles à de nouveaux investissements, permettant ainsi à Paramount de lever des capitaux supplémentaires auprès d'investisseurs non américains.

Paramount a ajouté que cette initiative contribuerait à étendre la portée de ses activités de diffusion télévisuelle, et a déclaré que le nouvel investissement en capital et les gains d'efficacité attendus de la transaction Paramount-Skydance “permettront à la société d'être mieux armée pour faire face aux défis persistants auxquels sont confrontés les diffuseurs et les opérateurs de réseaux de télévision payante linéaire”.

En juillet dernier, la FCC a approuvé le rapprochement entre Paramount et Skydance Media.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré à Reuters lors d'une récente interview que le rôle de la commission serait mineur dans l'accord Paramount-Warner.

“Ce que nous avons constaté jusqu'à présent, c'est que la participation étrangère qu'ils acquièrent serait considérée, selon nos règles, comme une dette de bonne foi”, a déclaré Carr.