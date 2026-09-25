Paramount Skydance va transférer sa cotation boursière du Nasdaq à la Bourse de New York (NYSE)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé vendredi son intention de transférer la cotation de ses actions ordinaires de catégorie B du Nasdaq à la Bourse de New York (NYSE).

* La cotation sur le Nasdaq devrait prendre fin à la clôture du marché le 5 octobre ou aux alentours de cette date, tandis que la cotation sur le NYSE devrait débuter à l'ouverture du marché le 6 octobre.

* Les deux places boursières américaines se disputent depuis longtemps la première place: le Nasdaq accueille principalement les valeurs du secteur technologique, tandis que le NYSE regroupe traditionnellement les plus grands noms de l’industrie et de la finance du pays. Cette rivalité a atteint son paroxysme lors de la bulle Internet de la fin des années 1990.

* Les entreprises changent généralement de place de cotation lorsqu’elles estiment que celle-ci correspond mieux à la base d’investisseurs, à la technologie et aux services d’une bourse, ou lorsqu’elles souhaitent réduire les coûts liés à la cotation et à la conformité.

* Paramount devrait bientôt finaliser son acquisition de Warner Bros pour 110 milliards de dollars, après avoir réglé un litige avec un groupe d’États américains mené par la Californie et un syndicat de scénaristes hollywoodiens en début de semaine.

* La société a également fixé au 5 octobre la date d’enregistrement pour une distribution prévue de bons de souscription aux détenteurs éligibles de ses actions ordinaires de catégorie B, dans le cadre de son acquisition de Warner Bros.