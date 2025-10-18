 Aller au contenu principal
Paramount Skydance supprimera 2 000 emplois aux États-Unis à partir de la semaine du 27 octobre, selon Variety
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O commencera à procéder à des licenciements massifs la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2 000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars sous la direction du nouveau directeur général David Ellison, a rapporté Variety samedi, citant des sources de l'entreprise.

