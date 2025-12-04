 Aller au contenu principal
Paramount Skydance relève les frais de rupture dans son offre d'acquisition de Warner
information fournie par AOF 04/12/2025 à 14:26

(AOF) - Paramount Skydance annonce avoir relevé les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery, de 2,1 milliards de dollars, à 5 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu. Rappelons que WBD a, dans le cadre d'une une deuxième série d'offres, reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, a rapporté Reuters hier.

WARNER BROS RG-A
24,5700 USD NASDAQ 0,00%
