Paramount Skydance relève les frais de rupture dans son offre d'acquisition de Warner

(AOF) - Paramount Skydance annonce avoir relevé les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery, de 2,1 milliards de dollars, à 5 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu. Rappelons que WBD a, dans le cadre d'une une deuxième série d'offres, reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, a rapporté Reuters hier.
Valeurs associées
|24,5700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Une sanction "particulièrement rare": deux médecins, dont le chef des urgences du centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher), ont été révoqués à l'issue de la procédure disciplinaire initiée en octobre 2024 après des révélations de violences sexuelles qui avaient ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $. L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà. ... Lire la suite
-
La Fondation Vinci Autoroutes tire la sonnette d'alarme sur la consommation de protoxyde d'azote, ou "gaz hilarant", dans une enquête menée avec Ipsos pointant des comportements inquiétants au volant chez les moins de 35 ans. Indétectable lors des contrôles routiers, ... Lire la suite
-
Le jihadiste Mehdi Nemmouche, condamné en mars à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été un geôlier en Syrie du groupe Etat islamique et notamment de quatre journalistes français, a renoncé à faire appel, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Sa ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer