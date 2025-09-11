Paramount Skydance prépare une offre soutenue par la famille Ellison pour Warner Bros Discovery, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'arrière-plan tout au long de l'article)

Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre majoritaire en numéraire sur Warner Bros Discovery

WBD.O , soutenue par la famille Ellison, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Les actions de Warner Bros ont bondi de près de 30 %, tandis que Paramount a augmenté de 7 % après la nouvelle.

L'offre portera sur l'ensemble de la société, y compris ses réseaux câblés et son studio de cinéma, précise le journal, citant des personnes au fait de la situation.

Paramount s'est refusé à tout commentaire, tandis que Warner Bros n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Après la fusion de Paramount avec Skydance Media, le directeur général David Ellison, fils de Larry Ellison, cherche un moyen de renforcer les ambitions de la société en matière de films et de diffusion en continu, tout en réduisant les coûts et en restructurant son service Paramount+, qui est en difficulté.

Les analystes ont déclaré que les poches profondes de la famille Ellison et sa volonté de soutenir l'accord avec sa fortune personnelle ont été essentielles pour le faire passer, alors que Paramount se débattait avec de lourdes dettes et un marché de la diffusion en continu difficile.

Warner Bros Discovery a déjà annoncé son intention de séparer ses activités de câblodistribution de ses studios et de ses activités de diffusion en continu, alors que les sociétés de médias se restructurent dans un contexte de baisse de l'audience de la télévision et de l'essor de la diffusion en continu.

Au début du mois, le directeur financier Gunnar Wiedenfels a déclaré, lors de la conférence de Bank of America sur les médias, les communications et le divertissement, que WBD pourrait vendre 20 % de sa participation dans son studio avant la scission.

Paramount Global a également déclaré précédemment qu'elle conserverait et développerait ses propres réseaux câblés. La société a déclaré qu'elle ne considérait pas le câble comme "des actifs linéaires en déclin que nous devons séparer ou traiter d'une manière ou d'une autre"