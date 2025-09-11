information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 19:36

Paramount Skydance prépare une offre soutenue par la famille Ellison pour Warner Bros Discovery, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre majoritaire en numéraire pour Warner Bros Discovery

WBD.O , soutenue par la famille Ellison, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.