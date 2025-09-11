Paramount Skydance prépare une offre soutenue par la famille Ellison pour Warner Bros Discovery, selon le WSJ

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le procès historique contre Jair Bolsonaro est entré jeudi dans sa phase décisive: les deux derniers juges doivent décider si l'ex-président brésilien d'extrême droite, soutenu par le dirigeant américain Donald Trump, doit être condamné pour tentative de coup d'Etat. ...
Lire la suite
Les autorités américaines ont dévoilé jeudi les photos d'un suspect dans la traque du meurtrier de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, fidèle allié du président Donald Trump tué en plein débat public dans un pays qui déplore un regain de la violence politique. ...
Lire la suite
L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson, a été limogé jeudi en raison de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, un revers de plus pour le Premier ministre Keir Starmer avant la visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni. ...
Lire la suite
En quête de soutiens diplomatiques après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire, la Pologne a annoncé jeudi qu'elle avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunira en urgence vendredi. Jugée délibérée par Varsovie et ses alliés mais ...
Lire la suite
