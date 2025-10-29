Microsoft Azure et 365 en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 4)

Selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com, Azure de Microsoft et sa suite de logiciels de productivité ont été indisponibles pour des milliers d'utilisateurs mercredi.

Azure était hors service pour plus de 16 600 utilisateurs et Microsoft 365 était hors service pour près de 9 000 utilisateurs, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

"Nous enquêtons sur un problème avec le portail Azure où les clients peuvent rencontrer des problèmes d'accès au portail", a déclaré Azure sur sa page d'état.

Les utilisateurs peuvent être dans l'incapacité d'accéder au centre d'administration de Microsoft 365 et constater des retards dans l'accès à d'autres services, a indiqué Azure sur sa page d'état. Les utilisateurs sont également confrontés à des problèmes avec les compléments et la connectivité réseau dans Outlook.

Microsoft a indiqué qu'elle examinait les rapports faisant état d'un problème affectant Azure et les services, y compris l'impact sur le centre d'administration Microsoft 365 et d'autres services.

La semaine dernière, le service de cloud AWS d'Amazon

AMZN.O a été confronté à une panne , qui a provoqué des perturbations mondiales sur des milliers de sites, y compris certaines des applications les plus populaires du web comme Snapchat et Reddit.