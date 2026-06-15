Paramount Skydance en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord WBD d'une valeur de 110 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juin - ** Les actions de Paramount Skydance Corp PSKY.O progressent de 4,3 % à 10,9 $ en pré-ouverture ** Le ministère américain de la Justice autorise l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par PSKY pour 110 milliards de dollars, estimant qu'elle ne devrait pas nuire à la concurrence ni aux consommateurs ** Le ministère de la Justice estime que l'opération stimulerait la concurrence dans les domaines du streaming, de la télévision et du cinéma, après une enquête de huit mois ayant examiné plus de 2 millions de documents
** Paramount affirme que cette transaction l'aidera à rivaliser pour attirer les audiences, les talents, les technologies et les investissements dans un paysage médiatique très concurrentiel
** L'approbation de la FCC est en attente, notamment l'examen de la participation d'investisseurs étrangers dans l'opération
** PSKY a chuté de près de 22 % depuis le début de l'année
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