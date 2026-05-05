Paramount Skydance affiche des résultats supérieurs aux prévisions au premier trimestre

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5 mai - ** L'action Paramount Skydance PSKY.O a progressé de 1,5 % à 11,30 dollars en pré-ouverture après avoir annoncé un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions , grâce à une réduction des coûts et à l'amélioration des résultats du streaming

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre, à 23 cents, a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui s'établissaient à 15 cents, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 7,35 milliards de dollars; toutefois, la société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street

** Afin de développer son activité de streaming, Paramount+ a ajouté du contenu UFC en janvier, ce qui a contribué à porter le nombre total d'abonnés à 79,6 millions au cours du trimestre

** La note moyenne des 21 analystes couvrant le titre est "conserver"; l'objectif de cours médian de 13,50 dollars implique un potentiel de hausse de 21 % par rapport à son dernier cours de clôture

** L'action PSKY a reculé d'environ 16,9 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 7,9 % du Nasdaq .IXIC