 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paramount se prépare à supprimer jusqu'à 3 000 emplois d'ici début novembre, selon Variety
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Paramount refusant de commenter au paragraphe 5)

Paramount envisage de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici le début du mois de novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, a rapporté Variety vendredi.

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars - annoncée il y a plus d'un an - au début du mois et la société combinée a été rebaptisée Paramount Skydance Corp PSKY.O .

Les licenciements toucheront le personnel de toutes les divisions et les chiffres pourraient varier, selon le rapport de Variety.

En décembre 2024, Paramount comptait près de 18 600 employés à temps plein et à temps partiel, et 3 500 personnes travaillant sur des projets.

Paramount Skydance a refusé de commenter le rapport.

Lundi, quelques jours après avoir finalisé sa fusion avec le studio de production Skydance, Paramount a déclaré qu'il paierait 7,7 milliards de dollars pour les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis pendant sept ans, ce qui constitue la première grande décision stratégique de la nouvelle société.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank