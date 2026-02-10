 Aller au contenu principal
Paramount revoit son offre pour Warner Bros avec des frais de dépassement de délai de 25 cents
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount PSKY.O a déclaré mardi avoir révisé son offre de 30 dollars par action en numéraire pour Warner Bros Discovery WBD.O avec une commission de 25 cents par action - équivalant à environ 650 millions de dollars en numéraire chaque trimestre - pour chaque trimestre au cours duquel la transaction n'est pas conclue au-delà du 31 décembre 2026.

