Paramount repousse au 20 février la date limite pour son offre sur Warner Bros

Illustration montrant les logos de Paramount et Warner Bros

Paramount Skydance a reporté jeudi la date limite de son offre publique d'achat pour Warner Bros ‍Discovery au 20 février, afin de se donner plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte ‌sur celle de son rival Netflix.

Mardi, Netflix a révisé son offre de 82,7 milliards de dollars (70,59 milliards d'euros) pour la convertir ​en une offre entièrement en numéraire, dans l'espoir d'accélérer la conclusion ⁠de l'opération et d'offrir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de l'accord précédemment conclu sous forme ⁠d'actions et de numéraire.

Netflix ‍compte désormais payer la totalité de l'offre de 27,75 ⁠dollars par action en numéraire pour les actifs de streaming et de studio de la société dirigée par David Zaslav, une offre qui ​a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Warner Bros.

Paramount a lancé une offensive et poursuivi Warner Bros en justice pour ⁠amener le propriétaire de HBO à la table des ​négociations. Mais Warner Bros a laissé entendre que Paramount ​devait revoir à ​la hausse son offre de 108,4 milliards de dollars, soit 30 dollars ​par action, pour l'ensemble de ⁠la société, afin de relancer les négociations.

Au début du mois, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre révisée de Paramount qui incluait un capital de 40 milliards de dollars garanti personnellement par Larry ‌Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David Ellison, directeur général de Paramount.

La date limite pour l'offre de Paramount était initialement fixée au 21 janvier.

La bataille devrait se terminer lors d'un vote des actionnaires attendu en avril.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, ‌édité par Kate Entringer)