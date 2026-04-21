Paramount réorganise l'application pour tirer parti de la popularité des vidéos courtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Dans la bataille pour les téléspectateurs, Paramount Skydance PSKY.O vise le plus petit des écrans: les téléphones portables.

Une version de l'application Paramount+, désormais disponible pour les utilisateurs de l'iPhone d'Apple, met en avant de courtes vidéos que les utilisateurs peuvent faire défiler rapidement, y compris des temps forts sportifs, des segments de CBS News, des clips UFC et des bandes-annonces de films et d'émissions, selon deux personnes ayant connaissance de l'initiative.

Paramount espère que les utilisateurs prendront l'habitude d'ouvrir l'application plusieurs fois par jour, comme ils le font déjà avec TikTok ou Instagram. Cet engagement accru pourrait justifier de nouvelles fonctionnalités telles que des statistiques en temps réel pendant les matchs de l'"UFC Fight Night" et les événements numérotés de l'UFC, ou des éléments interactifs, ont indiqué les sources.

Un porte-parole de Paramount s'est refusé à tout commentaire.

Paramount a encore beaucoup de chemin à parcourir. Au premier trimestre de cette année, elle représentait 2 % du streaming mondial sur les applications, soit la dernière place derrière le leader du marché, Netflix, et ses rivaux, notamment HBO Max et Peacock, selon les données de Sensor Tower. En combinant HBO Max et Paramount+, suite à l'acquisition prévue de Warner Bros Discovery WBD.O , elle deviendrait la quatrième application de diffusion en continu.

YouTube de Google GOOGL.O éclipse Paramount+ en termes de nombre d'utilisateurs, avec 59 fois plus d'utilisateurs, selon la société de mesure des applications mobiles Apptopia.

Les cadres de l'industrie disent que Paramount pourrait chercher à attirer de nouveaux utilisateurs en travaillant avec des influenceurs numériques ou en introduisant des micro-drames - des clips d'une minute qui, ensemble, forment une histoire de longue durée.

Les services de diffusion en continu concurrents ont également emprunté des fonctionnalités aux médias sociaux pour élargir leur offre.

Netflix investit dans les podcasts vidéo, notamment dans les nouvelles émissions de Pete Davidson, ancien du "Saturday Night Live", de Michael Irvin, membre du Temple de la renommée de la NFL, et de Brian Williams, ancien présentateur de NBC News. Amazon Prime Video a conclu un accord avec la personnalité de YouTube MrBeast - le pseudonyme de Jimmy Donaldson - pour une série de téléréalité "Beast Games".

"Tout le monde court après tout le monde", a déclaré un agent d'Hollywood.

Un autre agent a déclaré que Paramount avait mis en avant la relation du studio avec TikTok, suggérant le potentiel d'une future collaboration. Paramount et TikTok U.S. ont un bailleur de fonds commun, le cofondateur milliardaire d'Oracle, Larry Ellison.

TikTok et Paramount affirment qu'aucun accord n'a été conclu.

Le travail sur l'application Paramount+ fait partie d'une refonte plus large de ses services de streaming, Paramount+ et Pluto TV, que la société a décrite la semaine dernière dans des présentations aux annonceurs.