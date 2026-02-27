Paramount remporte la bataille pour le rachat de Warner Bros

(Actualisé avec signature, précisions)

Warner Bros Discovery WBD.O , a signé vendredi matin un accord écrit actant son potentiel rachat par Paramount Skydance

PSKY.O pour 110 milliards de dollars (93 milliards d'euros), selon un dirigeant de Warner, après le retrait surprise de Netflix NFLX.O , qui n'a pas souhaité surenchérir face aux offres répétées de son rival.

"Netflix avait légalement le droit de s'aligner sur l'offre de PSKY. Comme vous le savez tous, ils ont finalement décidé de ne pas le faire. Cela a abouti à la signature d'un accord avec PSKY ce matin. Voilà où en est la situation", a déclaré lors d'une réunion mondiale avec les employés du groupe Bruce Campbell, directeur des revenus et de la stratégie de Warner Bros, selon un extrait sonore examiné par Reuters.

Paramount et Warner Bros n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Cette opération, qui doit encore être validée par les autorités de la concurrence, met fin à des mois de bras de fer entre Paramount Skydance et Netflix autour de l'acquisition des prestigieux studios Warner Bros et de la plateforme de streaming HBO Max. Warner Bros possède également la chaîne d'information CNN.

Paramount Skydance a fini par l'emporter avec une offre révisée à 31 dollars par action, alors que Netflix proposait 27,75 dollars pour les seuls studios et plateforme de streaming.

"Nous avons toujours été rigoureux et, au prix nécessaire pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'accord n'est plus intéressant financièrement. Nous refusons donc d'égaler l'offre de Paramount Skydance", a annoncé jeudi Netflix dans un communiqué.

"Une fois que notre conseil d'administration aura approuvé l'accord de rachat de Paramount, cela créera une valeur phénoménale pour nos actionnaires", s'est de son côté félicité le directeur général de Warner Bros, David Zaslav, dans un communiqué.

"Nous sommes enthousiasmés par le potentiel d'une alliance entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery et avons hâte de commencer à travailler ensemble et de raconter les histoires qui touchent le monde entier."

A la Bourse de New York, l'action Netflix prenait en début d'après-midi plus de 12% et Paramount s'envolait de plus de 23%, les investisseurs saluant à la fois le retrait du géant du streaming de la bataille d'enchères et la victoire de son concurrent.

La fusion entre Paramount et Warner Bros devrait toutefois faire l'objet de l'attention des autorités de la concurrence aux États-Unis, notamment en Californie, et en Europe.

"L’offre a toujours semblé être un mélange d’attaque et de défense – renforcer les contenus et la taille, tout en empêchant la concurrence de prendre un avantage, mais à un prix très élevé", a déclaré Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown. "Pour l’instant, au moins, le marché semble considérer cela comme une victoire pour tout le monde."

Le consortium Paramount soutenu par le milliardaire Larry Ellison, proche de Donald Trump, et dirigé par son fils, le président-directeur général de Paramount David Ellison, a augmenté son indemnité de rupture à 7 milliards de dollars et élargi ses engagements de financement, notamment avec 45,7 milliards de dollars en capitaux propres.

"Aux États-Unis, nous pensons que Paramount entretient des relations suffisamment solides avec l’administration présidentielle pour apaiser les inquiétudes, et le ministère de la Justice a créé un précédent en ne s’opposant pas à la fusion de grands studios lorsque Disney a racheté Fox", ont déclaré les analystes de Morningstar.

Deux sources au fait du dossier ont parallèlement estimé que Paramount devrait assez facilement obtenir l'accord des autorités de la concurrence en Europe, Paramount et Warner représentant à eux deux moins de 20% de part de marché sur le continent.

(Aditya Soni, Akash Sriram et Dawn Chmielewski, avec Jaspreet Singh et Sneha S K; version française Camille Raynaud et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)