Paramount recule après qu'un juge du Delaware a refusé d'accélérer l'action en justice contre Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de Paramount Skydance &PSKY.O> ont baissé de 2,27% à 11,78$ après qu'un juge du Delaware ait refusé d'accélérer son procès contre Warner Bros Discovery &WBD.O>.

** PSKY est en passe d'enregistrer trois séances consécutives de pertes et la clôture la plus basse depuis août de l'année dernière

** PSKY demande à WBD de mieux expliquer sa décision selon laquelle la proposition de rachat de Netflix &NFLX.O> pour 82,7 milliards de dollars était meilleure que l'offre hostile de Paramount pour 108,7 milliards de dollars

** L'action en justice s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Paramount, dirigée par David Ellison, pour accroître la pression sur Warner Bros

** L'offre publique d'achat de Paramount à 30 dollars par action expire le 21 janvier

** En incluant les mouvements de la séance, PSKY a baissé de 12% depuis le début de l'année