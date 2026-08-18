Paramount réclame une caution de 1,88 milliard de dollars aux procureurs généraux des États dans le cadre d'un procès lié à une fusion

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* Paramount estime que ce retard pourrait lui coûter 1,7 milliard de dollars de pénalités de retard jusqu'au 1er juin

* La société affirme verser 7 millions de dollars par jour aux actionnaires de Warner Bros à partir du 30 septembre

* La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice le 13 juillet pour bloquer cette opération de 110 milliards de dollars

(Ajout de la déclaration du procureur général de Californie aux paragraphes 7 et 8) par David Shepardson

Paramount Skydance PSKY.O a demandé lundi à un juge américain d’exiger d’une douzaine d’États contestant son acquisition de Warner Bros Discovery

WBD.O qu’ils déposent une caution de 1,88 milliard de dollars afin de couvrir les coûts liés au retard dans la finalisation de cette fusion.

La société devra s’acquitter d’une pénalité de 7 millions de dollars par jour si la fusion de 110 milliards de dollars n’est pas finalisée d’ici le 30 septembre. Paramount a souligné que le procès concernant le recours des États est prévu pour mars et que, d’ici à ce qu’il s’achève et que les mémoires juridiques finaux soient déposés en avril, elle aura versé aux actionnaires de Warner Bros 1,3 milliard de dollars de « pénalités de retard » irrécupérables.

Paramount a également souligné que l’autorisation accordée par le ministère américain de la Justice pour cette opération expirera le 19 février. Paramount souhaite exiger la constitution de cette caution afin de pouvoir récupérer ses pertes si un tribunal approuve la fusion, et a déclaré que les États disposaient de « ressources suffisantes pour constituer » même une caution d’un montant élevé.

Outre les 1,7 milliard de dollars de « pénalités de retard » dus au 1er juin, Paramount devrait supporter 190 millions de dollars de coûts de financement supplémentaires en reportant la fusion jusqu’en juin 2027. Paramount a proposé le paiement de ces frais dans le cadre de son opération d’acquisition de Warner Bros.

Fin juillet, Paramount a accepté de suspendre son acquisition de Warner Bros jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant le recours formé par les États contre l’opération La Californie et 11 États ont intenté une action en justice le 13 juillet , arguant que l’opération créerait un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans le secteur du cinéma et de la télévision. La Writers Guild of America a également intenté une action en justice pour contester l’opération. California Attorney General Rob Bonta a déclaré que Paramount et Warner Bros « sont deux entreprises averties qui ont délibérément décidé d’inclure des pénalités de retard coûteuses dans leur contrat de fusion ».

Bonta a ajouté que Paramount avait elle-même accepté auparavant le calendrier qu’elle conteste aujourd’hui. « À présent, elles tentent de revenir en arrière », a déclaré Bonta. « Paramount s’est engagée dans ce processus en toute connaissance de cause. Elles sont victimes de leur propre manœuvre et, une fois de plus, tentent de nous faire chanter pour nous pousser à céder. »

Selon une analyse de Reuters portant sur des affaires récentes, il faut en moyenne huit mois à un juge pour statuer sur des recours similaires en matière de fusion.

Cette action en justice, intentée devant le tribunal fédéral d’Oakland, menace de faire échouer le projet du directeur général de Paramount, David Ellison, qui vise à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N .

Paramount a déclaré que les autorités de régulation d’au moins 68 pays avaient approuvé la fusion ou renoncé à la contester après l’avoir examinée, et que ces poursuites judiciaires constituaient le seul obstacle à la conclusion de l’opération.