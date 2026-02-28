Paramount rachète Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, tandis que Netflix se retire de la course

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord entre Paramount et Warner Bros Discovery, d'une valeur de 81 milliards de dollars, devrait être conclu au troisième trimestre

Les actionnaires de WBD devraient se prononcer sur la fusion proposée au printemps

La nouvelle société s'engage à sortir au moins 30 films en salle par an

Le projet de fusion vise à créer un nouveau géant des médias regroupant les studios, les réseaux CNN et CBS

(Ajoute le contexte aux paragraphes 3 et 4, des détails aux paragraphes 8, un commentaire d'analyste au paragraphe 18) par Karol Badohal, Harshita Mary Varghese et Jaspreet Singh

Warner Bros Discovery WBD.O a accepté d'être racheté par Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères très disputée après que Netflix a quitté l'accord qu'il avait conclu avec le propriétaire de HBO Max.

La transaction, d'une valeur de 81 milliards de dollars, devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, ont déclaré les deux sociétés vendredi. Reuters a d'abord fait état de la signature d'un accord entre Warner Bros Discovery et Paramount plus tôt dans la journée, citant un extrait audio d'une réunion publique mondiale organisée par la société.

La fusion donnerait naissance à un géant des médias, associant de grands studios et des réseaux tels que CNN et CBS, afin d'être plus compétitifs, alors que la diffusion en continu a bouleversé le secteur en détournant les téléspectateurs de la télévision linéaire traditionnelle.

La société issue de la fusion disposera d'une cinémathèque de plus de 15 000 titres et de franchises populaires telles que "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter" et l'univers DC, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

Jeudi, Netflix a refusé de s'aligner sur la dernière offre de Paramount , à savoir 31 dollars par action, que Warner Bros jugeait supérieure à l'accord de 27,75 dollars par action conclu par le pionnier de la diffusion en continu pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu.

Warner Bros a reçu les contrats de Paramount samedi et, après deux jours de négociations ininterrompues, a conclu que l'offre de Paramount était supérieure, selon une source au fait des négociations.

Warner Bros n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de Paramount étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges prolongés, tandis que celles de Netflix étaient en baisse de 1 %.

Les actionnaires de Warner Bros devraient se prononcer sur le projet de fusion au début du printemps 2026, ont indiqué les deux sociétés.

L'acquisition sera financée par 47 milliards de dollars de fonds propres de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners, avec des engagements de dette supplémentaires de 54 milliards de dollars de Bank of America, Citigroup et Apollo. Paramount prévoit également une offre de droits de 3,25 milliards de dollars d'actions de classe B pour les actionnaires existants.

Paramount et Warner Bros ont déclaré qu'ils prévoyaient plus de 6 milliards de dollars d'économies, grâce à l'intégration des technologies, à l'efficacité de l'entreprise et à la rationalisation des opérations.

Bien que Paramount ait remporté la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery, la fusion a fait l'objet d'un examen minutieux. Les autorités de régulation californiennes préparent un examen approfondi de cette opération de 110 milliards de dollars, qui pourrait remodeler Hollywood.

Paramount, dirigé par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a de profondes relations politiques avec l'administration Trump, ce qui pourrait l'aider à obtenir un traitement plus favorable, selon certains analystes.

Le procureur général de l'État de Californie, Rob Bonta, a déclaré jeudi que la Californie enquêtait déjà sur l'accord et que son examen serait "vigoureux".

Paramount est à la poursuite de Warner Bros depuis la fin de l'année dernière, lorsqu'elle a lancé une campagne hostile pour arracher la société au géant du streaming en augmentant constamment son offre.

La société, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en numéraire.

Dans son offre révisée, Paramount a porté de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

Paramount a payé les 2,80 milliards de dollars de frais de résiliation que Warner Bros devait à Netflix, a déclaré le géant de la diffusion en continu dans une déclaration réglementaire vendredi.

"Netflix est le plus grand gagnant de la course à la découverte de Warner Bros. Netflix gagne une indemnité de résiliation payée par Paramount. En provoquant une guerre des enchères, Netflix a augmenté le prix que Paramount a dû payer, ce qui, en fin de compte, alourdira la dette de Paramount-WBD", a déclaré Ross Benes, analyste chez Emarketer.

L'APPROBATION DE LA CONCURRENCE DE L'UE N'EST PROBABLEMENT PAS UN OBSTACLE Paramount devrait facilement obtenir l'approbation de la concurrence de l'Union européenne, et les désinvestissements requis devraient être mineurs, a rapporté Reuters vendredi , citant des sources.

L'accord est l'un des plus grands bouleversements médiatiques d'Hollywood et créera l'un des plus grands studios de cinéma au monde, permettant à Paramount d'exploiter le trésor de propriété intellectuelle de Warner, y compris des franchises telles que "Fantastic Beasts" et "The Matrix".

La nouvelle société s'est engagée à maintenir les deux studios et à produire un minimum de 30 films par an.

Les législateurs des deux côtés de l'allée politique ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au fait que tout accord d'acquisition de Warner Bros pourrait entraîner une réduction des choix et une augmentation des prix pour les consommateurs.

Les exploitants de salles de cinéma s'inquiètent également du fait que le regroupement des grands studios hollywoodiens pourrait entraîner des pertes d'emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.

"La perte de concurrence serait un désastre pour les auteurs, les consommateurs et l'ensemble de l'industrie du divertissement. Cette fusion doit être bloquée", a déclaré dans un communiqué la Writers Guild of America, un syndicat représentant des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma ainsi que d'autres travailleurs du secteur des médias.