Paramount, propriété de Skydance, augmente grâce à un accord de 7,7 milliards de dollars pour les droits américains avec l'UFC

11 août - ** Les actions de Paramount PSKY.O , propriété de Skydance, augmentent de 3,7 % à 10,9 $ dans les transactions de pré-marché ** À partir de 2026, PSKY deviendra le foyer américain exclusif de l'Ultimate Fighting Championship dans le cadre d'un accord de droits de sept ans, évalué à environ 7,7 milliards de dollars

** La société distribuera en exclusivité l'ensemble des 13 événements numérotés de l'UFC et les 30 Fight Nights via sa plateforme de diffusion directe, Paramount+, et certains événements numérotés seront diffusés en simultané sur CBS