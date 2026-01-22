 Aller au contenu principal
Paramount prolonge son OPA sur Warner Bros. Discovery
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 16:13

Paramount Skydance indique avoir déposé des documents préliminaires auprès de la SEC afin de demander aux actionnaires de Warner Bros. Discovery (WBD) de voter contre la transaction avec Netflix, lors de leur AG extraordinaire.

Le groupe de médias et de divertissement (Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon...) ajoute avoir prolongé son offre publique d'achat (OPA) sur WBD, à un prix de 30 dollars par action en numéraire, jusqu'au 20 février prochain.

Il réaffirme ainsi son engagement envers une transaction avec WBD pour une valeur d'entreprise de 108,4 milliards de dollars, "nettement supérieure et bien plus certaine que celle prétendue de 82,7 milliards de dollars de la transaction Netflix".

Selon lui, la transaction Netflix fait aussi face à un risque réglementaire important car elle "renforcerait encore la concentration du marché, contrairement à une combinaison avec Paramount qui renforce la concurrence et les perspectives à long terme du secteur".

