Paramount nomme une ancienne fonctionnaire de Trump au poste de vice-présidente chargée de la politique publique, dans le cadre de l'offre de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a nommé Rene Augustine, une ancienne avocate de l'administration Trump, au poste de vice-présidente senior de la politique publique mondiale, selon un mémo de l'entreprise vu par Reuters, au milieu d'une bataille de rachat en cours pour Warner Bros Discovery.

Augustine, qui a servi dans l'administration Trump en tant qu'assistante spéciale du président et avocate associée principale au bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, rejoindra Paramount Skydance le 17 février, sous la responsabilité du directeur juridique Makan Delrahim.

"Dans son rôle, Rene sera responsable du développement de politiques stratégiques qui font avancer nos objectifs commerciaux et de l'établissement de relations diplomatiques clés qui sont importantes pour faire avancer ces objectifs au niveau mondial", a déclaré Makan Delrahim dans la note de service.

Delrahim, également ancien haut fonctionnaire américain chargé de la lutte contre la concurrence, a déjà travaillé avec Augustine au ministère de la Justice, au Sénat et à la Maison-Blanche.

Augustine a occupé le poste de procureur général adjoint à la division concurrence du ministère de la Justice de 2019 à 2021.

Paramount et Netflix NFLX.O sont engagés dans une bataille pour Warner Bros WBD.O .

Cette semaine, Paramount a adouci son offre en proposant aux investisseurs de Warner Bros environ 650 millions de dollars supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il renonçait à l'opération.

Netflix a proposé aux actionnaires de Warner Bros de leur verser 27,75 dollars par action en numéraire pour les studios de cinéma et de télévision, la vaste bibliothèque et son service de streaming HBO Max, au lieu d'un mélange de numéraire et d'actions.