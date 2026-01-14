 Aller au contenu principal
Paramount nomme Dennis Cinelli directeur financier
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué et d'informations générales)

Paramount Skydance PSKY.O a nommé mercredi Dennis Cinelli au poste de directeur financier, à compter du 15 janvier, en remplacement du directeur financier intérimaire Andrew Warren.

Cinelli a récemment travaillé pour la startup d'intelligence artificielle Scale AI, où il a contribué à la croissance et à un investissement de Meta META.O qui a valorisé la société à près de 30 milliards de dollars.

Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions financières chez GE Ventures et Uber UBER.N , développant les activités nord-américaines de la société de covoiturage et jouant un rôle clé dans l'introduction en bourse de l'entreprise.

Warren, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis juin dernier, restera chez Paramount en tant que conseiller stratégique, a indiqué la société.

Cette annonce intervient alors que Paramount et Netflix

NFLX.O se livrent une bataille acharnée au sujet de l'acquisition par ce dernier de Warner Bros Discovery WBD.O pour 82,7 milliards de dollars, de ses studios de cinéma et de télévision très prisés et de sa vaste bibliothèque de contenus.

