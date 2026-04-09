Paramount finalise ses engagements de dette pour soutenir l'accord avec Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Paramount Skydance PSKY.O a syndiqué son crédit-relais et obtenu un financement permanent auprès d'un groupe de banques pour son projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O d'un montant de 111 milliards de dollars.

Dans un document déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission, Paramount a déclaré que son crédit-relais soutenant l'opération Warner Bros avait été cédé à un groupe de 18 banques et que ses engagements en matière de dette s'élevaient désormais à 49 milliards de dollars, contre 54 milliards de dollars auparavant.

La société a également conclu des accords de financement permanent avec le groupe de banques afin d'obtenir 5 milliards de dollars de prêts à terme de série A, qui sont les plus prioritaires parmi les prêts, et une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars. Une facilité de crédit distincte de 3,5 milliards de dollars a été abandonnée, selon le document déposé.

Les prêts sont garantis en premier rang par tous les actifs de Paramount, y compris Paramount Global, Skydance Media et Warner Bros après la clôture de la fusion.

"Le succès de la syndication de la dette et des nouvelles facilités de crédit représente une nouvelle étape importante vers la finalisation de l'acquisition de Warner Bros. Discovery", a déclaré Andy Gordon, directeur de la stratégie et directeur de l'exploitation de Paramount, dans un communiqué écrit.

Paramount et Warner Bros ont annoncé leur transaction en février, après une guerre d'enchères acharnée impliquant Netflix. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre après l'obtention des autorisations réglementaires. Le financement de l'opération devrait être l'un des plus importants montages financiers de l'année. L'entité issue de la fusion aura une dette nette d'un peu moins de 80 milliards de dollars, a déclaré Paramount en mars . À la fin de l'année dernière, la dette nette de Paramount s'élevait à 10,36 milliards de dollars et celle de Warner Bros à 29 milliards de dollars.