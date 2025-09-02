 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paramount et Activision s'associent pour un film en prises de vues réelles sur "Call of Duty", selon CNBC
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Paramount Skydance PSKY.O a conclu un accord avec Activision Blizzard, propriété de Microsoft

MSFT.O , pour adapter la franchise de jeux vidéo "Call of Duty" en un long métrage en prises de vues réelles, a rapporté CNBC mardi.

Paramount et Activision ont déclaré qu'ils honoreraient la "richesse narrative et le style distinctif" de la marque pour les fans de la franchise de jeux vidéo, selon le rapport.

Publié par Activision, "Call of Duty" est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, avec des centaines de millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Paramount et Activision n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

