Paramount envisage de nommer Halbower, de Pentwater Capital, au conseil d'administration de Warner Bros

Paramount Skydance envisage qu'un éminent gestionnaire de fonds spéculatif et investisseur dans Warner Bros Discovery se présente au conseil d'administration de la société de médias pour tenter de faire échouer son projet de rapprochement avec Netflix.

Paramount PSKY.O est en pourparlers avec Matthew Halbower, le fondateur de Pentwater Capital Management, pour qu'il soit un candidat potentiel au poste d'administrateur dans le courant de l'année si la société poursuit une lutte au sein du conseil d'administration de Warner Bros, a confirmé M. Halbower à Reuters.

Pentwater est le septième investisseur dans Warner Bros

WBD.O avec environ 50 millions d'actions.

L'information selon laquelle Halbower, qui a exprimé son soutien à l'offre d'achat de Warner Bros par Paramount, pourrait être candidat a d'abord été rapportée par le Financial Times.

Elle signale également une nouvelle escalade des tensions après qu'un autre fonds spéculatif, Ancora Holdings, qui a déclaré avoir établi une position dans Warner Bros , a exprimé sa désapprobation à l'égard de l'accord avec Netflix

NFLX.O et pourrait organiser sa propre course aux procurations.

M. Halbower a déclaré que ni lui ni Paramount n'avaient pris de décision définitive quant à sa nomination.

"Je souhaite que le conseil d'administration de Warner Bros exerce ses obligations fiduciaires et négocie avec Paramount", a-t-il déclaré lors d'une interview. "S'ils exercent leurs responsabilités fiduciaires, il n'est pas nécessaire que je siège au conseil d'administration."

Le rapport du FT indiquait que Paramount prévoyait de nommer suffisamment d'administrateurs pour renverser la majorité des 14 membres du conseil d'administration de Warner Bros. La liste des candidats était encore en cours d'élaboration.

Paramount Skydance s'est refusé à tout commentaire, tandis que Warner Bros et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

En janvier, M. Halbower avait écrit au président de Warner Bros, Samuel DiPiazza, que le conseil d'administration avait " manqué à son devoir fiduciaire " envers les actionnaires en rejetant d'emblée l'offre de Paramount, estimant qu'elle était meilleure et qu'elle avait plus de chances d'échapper à l'examen réglementaire.

Il a écrit que si Paramount améliore encore son offre de 30 dollars par action, le conseil d'administration de Warner Bros devrait au moins discuter avec le prétendant, sinon son entreprise ne soutiendra aucun administrateur de Warner Bros lors de la prochaine élection.

Depuis lors, Paramount a adouci son offre en offrant aux investisseurs de Warner Bros environ 650 millions de dollars supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'opération ne sera pas conclue après cette année et en acceptant de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il renonçait à l'opération.

Netflix a proposé aux actionnaires de Warner Bros de leur verser 27,75 dollars par action en numéraire pour les studios de cinéma et de télévision, la vaste bibliothèque et son service de streaming HBO Max, au lieu d'un mélange de numéraire et d'actions.