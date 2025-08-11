Paramount+ diffusera tous les événements numérotés et les soirées de combat de l'UFC

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré lundi que tous les événements numérotés et les soirées de combat de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) seront diffusés en direct sur son service de streaming Paramount+.