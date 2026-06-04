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Paramount+ diffusera les cartes principales de l'UFC au Canada à partir de 2027
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O et l'Ultimate Fighting Championship ont annoncé jeudi la signature d'un accord de six ans, en vertu duquel les cartes principales des événements numérotés de l'UFC au Canada seront diffusées en exclusivité sur Paramount+ à partir de l'année prochaine.

Cet accord constitue la dernière étape en date de la stratégie de Paramount visant à devenir une plateforme de référence pour le streaming sportif en direct, alors que les entreprises médiatiques misent sur les événements en direct pour booster l'audience et stimuler la croissance du nombre d'abonnés sur un marché du streaming arrivé à maturité.

Cet accord s'appuie sur la transaction de 7,7 milliards de dollars en août de l'année dernière, dans le cadre de laquelle Paramount s'était assuré les droits de diffusion exclusifs de l'UFC aux États-Unis, ce qui lui permettait de diffuser l'intégralité du programme américain comprenant 13 événements numérotés et 30 “Fight Nights”.

L'UFC a été l'un des premiers paris de David Ellison après qu'il est devenu directeur général de Paramount à la suite de la fusion de la société avec son studio de production Skydance. Dans le cadre de cet accord élargi, les 13 événements numérotés de l'UFC, qui mettent traditionnellement en vedette des combats de championnat et les plus grandes stars de ce sport, seront diffusés en direct sur Paramount+ chaque année. Cet accord met fin au modèle traditionnel de paiement à la séance de l'UFC au Canada.

Depuis que l'UFC a fait ses débuts sur les plateformes de Paramount aux États-Unis et en Amérique latine, plus de 10 millions de foyers ont regardé plus de 100 millions d'heures de programmes UFC sur Paramount+, a indiqué la société.

TKO.N , propriété de TKO Group Holdings, est une organisation d'arts martiaux mixtes qui produit plus de 40 événements en direct chaque année. Les événements spécifiques marquant le lancement du service au Canada seront annoncés plus tard en 2026. Cette expansion au Canada intervient alors que le géant des médias s'apprête à finaliser son acquisition, , de Warner Bros Discovery WBD.O , pour un montant de 110 milliards de dollars, dont le portefeuille de sports en direct comprend les droits de diffusion de la Ligue majeure de baseball et de la NASCAR détenus par TNT Sports.

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