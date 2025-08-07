Paramount conclut une fusion de 8 milliards de dollars avec Skydance après avoir réglé le procès "60 Minutes"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Global et Skydance Media ont finalisé leur fusion de 8,4 milliards de dollars annoncée il y a plus d'un an, ont annoncé les deux sociétés, mettant un terme à un processus de transactions de longue haleine marqué par un contrôle politique et des inquiétudes de la part des actionnaires.

Rebaptisée "Paramount Skydance Corp", les actions de classe B de la société commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole PSKY à partir de jeudi.

La fusion réunit un acteur majeur du secteur, doté d'un vaste réseau mondial de distribution et d'une bibliothèque de films et de programmes télévisés de grande valeur, dont des classiques comme "Breakfast at Tiffany's", et les capacités de production et de technologie de Skydance.

"Aujourd'hui marque le premier jour de la nouvelle Paramount... les mois à venir seront marqués par une série d'efforts ciblés visant à réorganiser le fonctionnement de notre société, la production de son contenu créatif et sa mise sur le marché", a déclaré David Ellison, président-directeur général de la société issue de la fusion.

La société sera structurée en trois secteurs d'activité: les studios, la vente directe au consommateur et les médias télévisés. David Ellison a souligné la nécessité d'étendre les capacités technologiques de Paramount, de développer son activité de diffusion en continu et de donner la priorité au flux de trésorerie.

La fusion est intervenue à un moment où Paramount, comme d'autres acteurs des médias traditionnels, se débattait avec l'affaiblissement de son activité de télévision linéaire traditionnelle, alors que les consommateurs se tournaient vers les plateformes de streaming. Paramount a déprécié ses actifs dans le secteur du câble pour un montant de près de 6 milliards de dollars.

La Commission fédérale des communications a autorisé la fusion le mois dernier, quelques semaines après que Paramount a réglé un procès intenté par le président américain Donald Trump à la suite de l'édition par CBS d'une interview de son adversaire démocrate Kamala Harris dans le cadre de l'émission "60 Minutes".