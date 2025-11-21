Paramount, Comcast et Netflix soumettent des offres pour Warner Bros Discovery, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie le sourçage au paragraphe 1) par Dawn Chmielewski et Dawn Kopecki

Warner Bros Discovery WBD.O a reçu des offres préliminaires de Paramount Skydance PSKY.O , Comcast

CMCSA.O et Netflix NFLX.O ,selon une source au fait du dossier.

Ces offres constituent la première étape d'une éventuelle vente de tout ou partie du studio hollywoodien centenaire, dont les marques de divertissement comprennent HBO, CNN et le studio de cinéma Warner Bros.

Warner Bros Discovery n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Comcast et Paramount Skydance se sont refusés à tout commentaire. Netflix n'a pas pu être joint pour un commentaire. Le New York Times a été le premier à faire état de ce développement.

Paramount devrait faire une offre pour l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris ses réseaux de télévision par câble. L'offre de la société est soutenue par l'actionnaire majoritaire du studio, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, qui figure parmi les hommes les plus riches du monde.

Reuters a rapporté en exclusivité que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery avait rejeté une offre essentiellement en numéraire de près de 24 dollars par action pour la société, selon une source familière de l'affaire.

Netflix et Comcast, la société mère de NBCUniversal, sont intéressés par les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros et par HBO, mais pas par les réseaux câblés de base de Warner Bros, qui comprennent CNN, HGTV et TNT.

Warner Bros Discovery a déjà annoncé son intention de scinder l'entreprise en deux sociétés cotées en bourse, en séparant ses studios et ses activités de diffusion en continu de ses réseaux câblés en perte de vitesse .