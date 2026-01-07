Les meilleurs chambrages de ce Algérie-RDC

Avant, pendant et après le match, les peuples de l’Algérie et la République démocratique du Congo ont surtout démontré leur culture du chambrage et du divertissement. Voici donc un top des meilleurs chambrages, servis par les amateurs de raï et de ndombolo.

Quand deux peuples aussi divertissants et un peu tarés se croisent, le résultat ne peut être que savoureux pour une CAN encore trop avare de spectacle. Une proximité qui ne date pas d’hier : dans la vraie vie, l’Algérie a vengé Patrice Lumumba. La preuve en tribunes, où Michel Kuka Mboladinga, supporter congolais figé en statue de Lumumba, a fini en larmes.

1/ La vérité sort de la bouche des enfants

Quand un enfant parle de foot c’est souvent un témoignage naïf mais sincère. Une presque-vérité touchante offerte par ces jeunes congolais qui nous gratifient d’un enchevêtrement d’affabulations fantaisistes dont seuls les Zaïrois ont le secret. Entre le Real de 2017 et le Man U de 2008, les équipes historiques n’auraient eu aucune chance face au fimbu des copains de Chancel Mbemba.…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com