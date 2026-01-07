Mattéo Guendouzi pourrait changer d'air
Nouvelle année, nouveau milieu de terrain.
Fenerbahçe est sur le point de s’attacher les services de Mattéo Guendouzi . Selon les informations de Fabrizio Romano, la Lazio et le club stambouliote se seraient mis d’accord sur un transfert global de 29 millions d’euros . Une belle opération pour la Lazio, qui avait payé seulement 13 millions à Marseille à l’été 2024.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
