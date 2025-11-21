 Aller au contenu principal
Paramount, Comcast et Netflix font des offres de rachat sur Warner Bros Discovery, selon une source
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:09

Les studios Warner Bros. à Burbank, Californie

Les studios Warner Bros. à Burbank, Californie

par Dawn Chmielewski et Dawn Kopecki

Warner Bros Discovery a reçu des offres de rachat de la part de Paramount Skydance, Comcast et Netflix, selon une source au fait de la question.

Ces offres représentent une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.

Paramount Skydance devrait faire une offre pour le rachat de l'ensemble des activités de Warner Bros Discovery, notamment son réseau de chaînes télévisées.

Reuters avait rapporté le mois dernier que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery avait rejeté une offre de rachat transmise par Paramount Skydance, qui proposait près de 24 dollars par action, et avait annoncé qu'il allait évaluer ses options.

Comcast, maison-mère de NBCUniversal, est intéressé par les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, ainsi que par HBO.

Netflix étudie quant à lui la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division "streaming" de Warner Bros Discovery.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter" - a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.

Warner Bros Discovery n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Comcast et Paramount Skydance se sont refusés à tout commentaire. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Netflix.

(Avec Akash Sriram; version française Camille Raynaud)

Fusions / Acquisitions
