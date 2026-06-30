Paramount affirme que l'accord avec Warner Bros ne pose pas de problèmes de pluralisme médiatique au Royaume-Uni

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Paramount Skydance s'est dite convaincue que son projet de rachat de Warner Bros Discovery, d'un montant de 110 milliards de dollars WBD.O , ne posait aucun problème de pluralisme médiatique au Royaume-Uni, après que le gouvernement britannique eut indiqué qu'il envisageait d'intervenir dans cette opération .

“Nous sommes convaincus que l'opération que nous proposons ne pose aucun problème de pluralisme des médias au Royaume-Uni et nous restons confiants quant au calendrier que nous avons annoncé pour cette opération”, a déclaré mardi un porte-parole de Paramount.