 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 132,50
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paramount accuse Warner Bros Discovery de procédure de vente déloyale, selon CNBC
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a accusé Warner Bros Discovery WBD.O de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport aux autres soumissionnaires, a rapporté CNBC jeudi, citant une lettre envoyée par la société de médias nouvellement fusionnée.

Warner Bros Discovery aurait reçu des offres bonifiées de la part de soumissionnaires potentiels - Paramount, Comcast et Netflix - en début de semaine, après que la société mère de HBO et CNN leur a demandé d'améliorer leurs offres initiales soumises fin novembre.

Dans la lettre adressée au directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, l'équipe juridique de Paramount a fait part de ses inquiétudes quant à "l'équité et l'adéquation" de la procédure d'appel d'offres, citant des rapports de presse qui indiquent que la direction de WBD favorise la proposition de Netflix, selon CNBC.

La société dirigée par David Ellison a demandé confirmation de la formation par Warner Bros Discovery d'un comité spécial indépendant composé de membres impartiaux du conseil d'administration afin d'évaluer les offres et de superviser le processus de vente, a rapporté CNBC.

Warner Bros Discovery a confirmé à Paramount qu'elle avait reçu la lettre et qu'elle la partagerait avec les membres de son conseil d'administration, selon CNBC.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Paramount, Warner Bros Discovery, Netflix NFLX.O et Comcast CMCSA.O n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt dans la journée de jeudi , CNBC a rapporté que Netflix s'était imposé comme le favori dans le processus d'acquisition, en présentant une proposition consistant en 85 % de liquidités pour les actifs qu'il cherche à acquérir.

Contrairement à Netflix et à Comcast, qui ne visent que les studios et les activités de diffusion en continu de Warner Bros Discovery, Paramount a cherché à acheter l'ensemble de la société.

En octobre , le conseil d'administration de WBD a refusé une offre d'environ 60 milliards de dollars de la part de Paramount et a ensuite lancé un processus de vente officiel.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,2597 USD NASDAQ -0,62%
NETFLIX
102,1200 USD NASDAQ -1,77%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,5500 USD NASDAQ -0,82%
WARNER BROS RG-A
24,2801 USD NASDAQ -1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    Fed : le FOMC est profondément divisé, une baisse reste probable
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 04.12.2025 17:51 

    Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de ... Lire la suite

  • Une infirmière s'apprête à administrer une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )
    Aux Etats-Unis, la vaccination des nouveaux-nés contre l'hépatite B sur la sellette
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Des experts nommés par le ministre de la Santé vaccinosceptique de Donald Trump Robert Kennedy Jr. se prononcent jeudi sur la vaccination contre l'hépatite B, qu'ils pourraient cesser de recommander à l'ensemble des nouveaux-nés contre l'avis de nombreux médecins. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève d'un site bombardé par l'armée israélienne au sud de Jbaa, au Liban, le 4 décembre 2025 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )
    Nouveaux bombardements israéliens au Liban, malgré les discussions de la veille
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:45 

    Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban, disant viser des sites du Hezbollah pro-iranien qu'elle accuse de se réarmer, au lendemain des premières discussions directes depuis plusieurs décennies entre des représentants des deux pays. L'armée israélienne, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank