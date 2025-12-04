Paramount accuse Warner Bros Discovery de procédure de vente déloyale, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a accusé Warner Bros Discovery WBD.O de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport aux autres soumissionnaires, a rapporté CNBC jeudi, citant une lettre envoyée par la société de médias nouvellement fusionnée.

Warner Bros Discovery aurait reçu des offres bonifiées de la part de soumissionnaires potentiels - Paramount, Comcast et Netflix - en début de semaine, après que la société mère de HBO et CNN leur a demandé d'améliorer leurs offres initiales soumises fin novembre.

Dans la lettre adressée au directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, l'équipe juridique de Paramount a fait part de ses inquiétudes quant à "l'équité et l'adéquation" de la procédure d'appel d'offres, citant des rapports de presse qui indiquent que la direction de WBD favorise la proposition de Netflix, selon CNBC.

La société dirigée par David Ellison a demandé confirmation de la formation par Warner Bros Discovery d'un comité spécial indépendant composé de membres impartiaux du conseil d'administration afin d'évaluer les offres et de superviser le processus de vente, a rapporté CNBC.

Warner Bros Discovery a confirmé à Paramount qu'elle avait reçu la lettre et qu'elle la partagerait avec les membres de son conseil d'administration, selon CNBC.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Paramount, Warner Bros Discovery, Netflix NFLX.O et Comcast CMCSA.O n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt dans la journée de jeudi , CNBC a rapporté que Netflix s'était imposé comme le favori dans le processus d'acquisition, en présentant une proposition consistant en 85 % de liquidités pour les actifs qu'il cherche à acquérir.

Contrairement à Netflix et à Comcast, qui ne visent que les studios et les activités de diffusion en continu de Warner Bros Discovery, Paramount a cherché à acheter l'ensemble de la société.

En octobre , le conseil d'administration de WBD a refusé une offre d'environ 60 milliards de dollars de la part de Paramount et a ensuite lancé un processus de vente officiel.