Paragon ID : "Un T4 impacté par la crise sanitaire mais des perspectives toujours présentes à moyen terme"

Publication du CA T3 2019/2020

Paragon ID publie un CA T3 de 29,0 M€ en croissance de +6% (-9% en organique). Sur 9 mois le CA ressort à 85,3 M€ (+10%). Si les mesures de confinement limitent grandement la circulation des individus et impactent donc les activités historiques du Groupe (Mass Transit et Traçabilité notamment), l'activité Paiement continue son développement pour représenter 12% du CA Groupe sur 9 mois (vs 1% un an auparavant). Le management anticipe un CA T4 de l'ordre de 20 M€.

Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 33,50 € (vs Sous Revue) et notre recommandation passe à Accumuler (vs Sous Revue).