Paragon ID : Résultats semestriels 2021/22 - Confirmation de l'objectif d'une croissance élevée à deux chiffres en 2021/22

Forte croissance du chiffre d'affaires : +39%, dont +27% de croissance organique

Progression de 12% de l'EBITDA - Marge d'EBITDA de 6,9% au 1 er semestre 2021/22

Avancées sur les initiatives stratégiques (Paiement, IoT, RTLS et billetterie mobile)

Intégration réussie des dernières acquisitions : Security Label et EDM

Accroissement de la dette pour financer les acquisitions, le besoin en fonds de roulement et les dépenses d'investissement

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre du 1 er semestre (1 er juillet 2021 - 31 décembre 2021) de l'exercice 2021/22 qui sera clos le 30 juin 2022. Ces comptes semestriels consolidés, arrêtés par le Conseil d'administration en date du 24 mars 2022, ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS S1 2020/21

(6 mois) S2 2020/21

(6 mois) S1 2021/22

(6 mois) Exercice 2020/21

(12 mois) Chiffre d'affaires 40,7 43,2 56,6 83,9 EBITDA 1 3,5 2,3 3,9 5,8 Marge d'EBITDA 1 8,6% 5,3% 6,9% 6,9% Charges liées aux paiements en actions -0,2 -0,1 -0,0 -0,3 Dotations aux amortissements et dépréciations -4,1 -3,5 -4,7 -8,6 Résultat opérationnel courant -0,7 -2,3 -0,8 -3,0 Autres produits et charges non courants -1,7 -0,4 -0,7 -2,1 Résultat opérationnel -2,5 -2,6 -1,5 -5,1 Résultat financier -0,6 -0,6 -1,0 -1,2 Autres éléments & impôts 0,4 0,3 0,1 0,7 Résultat net -2,7 -3,0 -2,5 -5,7

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La société airweb est consolidée depuis le 1 er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1 er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1 er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology, constituée pour accueillir les actifs de la société EDM, est consolidée depuis le 1 er octobre 2021.

Forte croissance portée par le rebond post pandémie des activités traditionnelles et du succès des initiatives stratégiques de transformation de l'entreprise

Pour les activités traditionnelles,

La division Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de +47%, alors que les opérateurs de transport ont reconstitué progressivement leurs stocks de tickets et de cartes afin de répondre au retour des travailleurs et des touristes dans les réseaux de transports urbains.

a enregistré une croissance de +47%, alors que les opérateurs de transport ont reconstitué progressivement leurs stocks de tickets et de cartes afin de répondre au retour des travailleurs et des touristes dans les réseaux de transports urbains. En e-ID , la réouverture des frontières et l'assouplissement progressif des restrictions sur les voyages ont stimulé la demande pour les passeports et les documents d'identité sécurisés, entraînant une croissance de +33 % de la division au 1 er semestre.

Parallèlement, dans le cadre des initiatives stratégiques de transformation de l'entreprise,

Le succès des plateformes de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real Times Locating Systems ) et l'intégration de la société Security Label Gmbh ont soutenu la croissance de la division Traçabilité & Protection des marques , qui est ressortie à +57%.

, qui est ressortie à +57%. En matière de billetterie mobile , la consolidation d'airweb depuis novembre 2020 et les premiers déploiements de solutions "Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) en France ont marqué une inflexion des ventes de la société, de supports de billettiques classiques au profit des solutions de type "Platform as a Service" (PaaS).

, la consolidation d'airweb depuis novembre 2020 et les premiers déploiements de solutions "Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) en France ont marqué une inflexion des ventes de la société, de supports de billettiques classiques au profit des solutions de type "Platform as a Service" (PaaS). Dans l' IoT (Internet of Things – Internet des objets), le groupe a remporté au 1 er semestre ses premières commandes majeures pour plusieurs millions de dollars pour la fourniture d'étiquettes RFID à destination d'acteurs du retail , mais peu de revenus ont été enregistrés au 1 er semestre au titre de ces commandes.

(Internet of Things – Internet des objets), le groupe a remporté au 1 semestre ses premières commandes majeures pour plusieurs millions de dollars pour la fourniture d'étiquettes RFID à destination d'acteurs du retail , mais peu de revenus ont été enregistrés au 1 semestre au titre de ces commandes. Dans l'activité Paiement, la croissance semestrielle s'est établie à seulement +10%, en raison de décalages de commandes d'inlays de la filiale AmaTech .

Progression de +12% de l'EBITDA 1 , 6,9% de marge d'EBITDA

Au 1 er semestre 2021/22, Paragon ID a enregistré un EBITDA de 3,9 M€, en progression de 12% par rapport au 1 er semestre 2020/21. La marge d'EBITDA s'est établie à 6,9% contre 8,6%, sous l'effet des éléments suivants :

Au 1 er semestre 2020/21, le Groupe avait bénéficié de mesures publiques de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire et d'indemnités contractuelles pour faibles volumes auprès de certains clients. Ces éléments expliquent l'essentiel de l'évolution de la marge d'EBITDA.

semestre 2020/21, le Groupe avait bénéficié de mesures publiques de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire et d'indemnités contractuelles pour faibles volumes auprès de certains clients. Ces éléments expliquent l'essentiel de l'évolution de la marge d'EBITDA. Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné une augmentation des coûts des matières premières au 1 er semestre 2021/22. En raison des délais de répercussion de ces augmentations sur les prix de vente, la marge brute s'est inscrite en recul sur la période.

semestre 2021/22. En raison des délais de répercussion de ces augmentations sur les prix de vente, la marge brute s'est inscrite en recul sur la période. La consolidation des start-ups Apitrak et airweb et l'intégration des sociétés récemment acquises Security Label et EDM, dont les résultats avaient été pénalisés par la pandémie, ont également eu un effet dilutif sur la marge EBITDA du 1 er semestre.

semestre. Enfin, avec le soutien de son actionnaire de contrôle Paragon Group, Paragon ID a continué d'investir pour le développement de ses activités stratégiques, en termes de recrutements, de charges d'exploitation courantes ou de dépenses d'investissements additionnels.

Les dotations nettes aux amortissements et dépréciations ont augmenté à 4,7 M€ au 1 er semestre 2021/22 (vs. 4,1 M€ au 1 er semestre 2020/21) du fait de l'augmentation des dépenses d'investissement, notamment pour l'acquisition de nouveaux équipements industriels et des croissances externes réalisées depuis dix-huit mois.

Les autres produits et charges non courants sont en nette diminution, à -0,7 M€, contre -1,7 M€ un an plus tôt. La charge non courante sur le semestre résulte d'une interprétation technique de certaines clauses liées à une acquisition.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et d'affacturage, s'élève à

-1,0 M€ au 1 er semestre 2021/22.

Finalement, le résultat net s'établit à -2,5 M€ au 1 er semestre 2020/21, contre -2,7 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021

En M€ - Normes IFRS 31/12

2021 30/06

2021 1 En M€ - Normes IFRS 31/12

2021 30/06

2021 1 Actifs non courants 103,1 96,1 Capitaux propres 23,3 27,8 dont Goodwill 62,1 59,8 Dettes financières 35,1 32,6 Actifs courants 36,4 28,2 dont Emprunts bancaires 30,4 27,8 dont Créances clients 9,6 8,6 dont Découverts bancaires 4,7 4,7 dont Stocks 19,9 13,3 Trésorerie 9,2 13,7 Emprunts parties liées 25,3 22,6 Dettes locatives 6,5 6,4 Dettes fournisseurs 30,1 23,8 Autres passifs 28,4 24,7 TOTAL 148,7 137,9 TOTAL 148,7 137,9

1 Les états financiers au 30 juin 2021 ont été retraités des effets de la finalisation de l'exercice de l'allocation du prix d'acquisition (PPA - Purchase price allocation) lié à l'acquisition d'Apitrak.

Augmentation des actifs courants et non courants

Les acquisitions et les dépenses d'investissement du 1 er semestre ont entraîné un accroissement de 7,0 M€ des actifs non courants au 31 décembre 2021.

Le fort rebond de la croissance et la consolidation de trois nouvelles sociétés par rapport au 1 er semestre 2020/21 ont entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. Les difficultés d'approvisionnement et l'augmentation des coûts des composants clés, dont les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID, les papiers et les adhésifs ont entraîné un accroissement des stocks afin de répondre aux besoins des clients.

Augmentation de la dette pour accompagner la croissance et financer les acquisitions

Le cash-flow d'exploitation s'est établi à +1,2 M€, malgré une augmentation de 2,1 M€ du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement (CAPEX) de 5,4 M€ ont conduit à enregistrer un free cash-flow de -4,2 M€.

Les versements relatifs aux acquisitions de Security Label Gmbh et des actifs d'EDM se sont élevés à 3,9 M€. L'augmentation de la dette nette a été financée par le recours à de nouveaux emprunts souscrits auprès du Groupe Paragon, à un prêt garanti par l'Etat dans le cadre du mécanisme de Prêt Participatif de Relance pour 3,7 M€, et à la trésorerie disponible.

En janvier 2022, Paragon ID a obtenu un financement long terme supplémentaire d'un montant de 5,0 M€, sous la forme d'un Prêt Vert de Bpifrance, pour accompagner le développement de solutions et de services plus écologiques et plus durables.

Confirmation de l'objectif de croissance élevée à deux chiffres du revenu annuel en 2021/22

Comme annoncé fin janvier, Paragon ID s'est fixé pour objectif de réaliser une croissance significative, à deux chiffres, sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Au regard de la visibilité sur les commandes, des niveaux de stocks et des calendriers de livraisons, le groupe confirme cet objectif, à la condition toutefois que les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ne se détériorent pas davantage.

Ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement constituent un risque pour l'activité de l'entreprise à court et moyen terme. Outre les pénuries sur les puces et les composants électroniques, les approvisionnements en papier, adhésifs et autres matières premières connaissent également des perturbations. L'inflation des coûts de tous ces composants matériels constitue un défi permanent pour l'entreprise.

S'agissant du conflit en Ukraine, il est aujourd'hui trop tôt pour évaluer les perturbations potentielles et les impacts indirects sur les coûts. Aucune incidence n'a été constatée dans les comptes semestriels au 31 décembre 2021.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021/22 27 avril 2022 Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021/22 26 juillet 2022 Résultats annuels 2021/22 25 octobre 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,214 Mds€ à l'issue de l'exercice 2020/21 clos le 30 juin 2021, en croissance de 12%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

