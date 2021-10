Paragon ID : Résultats annuels 2020/21 fortement impactés par la pandémie - EBITDA et cash-flow préservés par les mesures de réduction de coûts et d'optimisation de la trésorerie - Poursuite de la transformation - Activité du T1 2021/22 en croissance de +34%

Résultats annuels 2020/21 fortement impactés par la pandémie de Covid-19

Chiffre d'affaires annuel en recul de -22% : les divisions historiques Transport & Smart Cities et e-ID les plus lourdement impactées

EBITDA et cash-flow préservés par les mesures de réduction de coûts et d'optimisation de la trésorerie

Marge d'EBITDA résistante à 6,9% et perte nette de -5,7 M€

Solide cash-flow opérationnel de 9,1 M€

Poursuite de la stratégie de transformation

24% des revenus du 1er trimestre 2021/22 désormais issus des activités liées aux plateformes digitales et au Paiement

Activité du 1er trimestre 2021/22 en croissance de +34%

Bon démarrage du nouvel exercice 2021/22

Perspectives de croissance en 2022 menacées par les pénuries de matières premières et de composants électroniques

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2020/21 clos le 30 juin 2021 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021/22. Les comptes annuels 2020/21 consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 22 octobre 2021. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes.

Poursuite de la transformation des activités en 2020/21

A l'issue de l'exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 83,9 M€, en repli de -22%. En excluant l'impact des acquisitions, l'évolution s'établit à -28%.

Depuis 2018, Paragon ID opère une véritable transformation de ses activités : historiquement fabricant de produits de commodités, le groupe est désormais devenu un fournisseur de solutions technologiques à forte valeur ajoutée, afin d'accompagner ses clients dans leur digitalisation, et pénétrer de nouveaux marchés à forte croissance où ses technologies sont particulièrement pertinentes. La société a continué d'œuvrer à cette transformation tout au long de l'exercice, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités traditionnelles, en particulier les divisions Transport & Smart Cities et e-ID. Alors que ces activités constituaient auparavant la majeure partie des revenus de Paragon ID, elles ont vu leurs revenus diminuer de plus de 50% au cours de l'exercice, pour ne représenter désormais plus que 32% et 7% respectivement des revenus du groupe en 2020/21.

A contre-courant des ventes de tickets traditionnels et de cartes à puce de la division Transport & Smart Cities, les technologies de billettique dématérialisée d'airweb, commercialisées selon un modèle SaaS (Software-as-a-Service), ont rencontré un fort succès en 2020/21 et ont ainsi été déployées auprès d'une soixantaine de villes et d'opérateurs au cours de l'exercice. En novembre 2020, Paragon ID a porté sa participation dans airweb de 50% à 80% du capital social de la société. La plateforme airweb constitue la pierre fondatrice de l'offre "Account-Based-Ticketing" (billetique associée avec compte client spécifique) propre à Paragon ID grâce à laquelle le groupe est en mesure de fourni aux opérateurs de transport la plateforme informatique, les applications mobiles, les lecteurs et les valideurs dont ils ont besoin pour gérer l'ensemble d'un système de billetterie. Paragon ID a effectué ses premiers déploiements de cette offre au cours de l'exercice 2020/21, proposée en mode Platform-as-a-service (PaaS).

La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l'activité en 2020/21) a clôturé l'exercice en légère progression (+1%).

Au sein de cette division, RFID Discovery, acquis par Paragon ID en 2018, a notamment renforcé sa position en tant que principal fournisseur britannique de systèmes de localisation en temps réel auprès des hôpitaux du National Health Service, en déployant ses solutions sur plusieurs nouveaux sites. La coopération avec Apitrak, société récemment acquise, a permis de faciliter le déploiement à distance de solutions RTLS (Real-Time-Locating-Systems - systèmes de localisation en temps réel) dans le cloud dans des environnements médicaux et industriels.

Toujours au sein de la division Traçabilité & Protection des marques, Paragon ID a poursuivi le développement de ses offres en matière de technologie RFID à ultra-haute fréquence (UHF). L'adoption croissante de la RFID UHF dans le secteur du retail accélère l'adoption de cette technologie dans la gestion des chaînes d'approvisionnement et dans la protection des biens contre le vol et la contrefaçon. L'intégration de la RFID dès le processus de fabrication des biens, au stade le plus précoce possible de la chaîne d'approvisionnement, marque le début réel de l'Internet des objets dans ce secteur.

En 2020/21, Paragon ID a obtenu la certification pour produire des étiquettes UHF destinées au marché retail américain. Elle a mené ce processus de certification, à travers des audits et des approbations réussis, pour être en mesure de fournir les plus grandes entreprises mondiales qui opèrent sur le marché retail américain. En juillet 2021, Paragon ID a investi dans de nouvelles capacités industrielles au sein de son usine d'Argent-sur-Sauldre (France), devenant ainsi la 1ère et seule entreprise capable de produire des milliards d'étiquettes UHF en Europe.

La RFID UHF est également la technologie choisie par l'Association du Transport Aérien International (IATA) pour le suivi des bagages des passagers des compagnies aériennes. Selon la résolution 753 de l'IATA, cette technologie sera adoptée universellement par les compagnies aériennes, les aéroports et les sociétés de services, afin d'améliorer et d'optimiser le flux de milliards de bagages, chaque année. Paragon ID a notamment été sélectionné par Air France pour la fabrication et la fourniture de ses étiquettes à bagages RFID.

Le 1er juillet 2021, Paragon ID a conclu l'acquisition de l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'étiquettes à bagages aux compagnies aériennes, Security Label GmbH. Le retour progressif du trafic aérien à ses niveaux d'avant crise sanitaire, associé à l'adoption de la technologie RFID dans les étiquettes à bagages, devrait offrir à Security Label et Paragon ID des perspectives importantes de croissance organique au cours des prochaines années.

La division Paiement a largement progressé au cours de l'exercice 2020/21 (+69%), avec la consolidation de Thames Technology sur la totalité de l'année (contre 8 mois en 2019/20). La croissance organique dynamique (+31%) de la division a notamment été soutenue par les revenus de licences d'AmaTech versés par les fabricants de cartes, notamment pour les cartes de paiement métalliques sans-contact. Les dépenses d'investissement du groupe au cours de l'exercice 2020/21 comprennent notamment des équipements qui permettront à Paragon ID de fabriquer sa propre gamme de cartes de paiement sans-contact en métal. Paragon ID génère désormais 28% de ses revenus grâce à sa division Paiement.

Marge d'EBITDA1 résiliente à 6,9% en 2020/21 – 5,7 M€ de perte nette

En M€ - Normes IFRS

Données auditées 2020/21

(12 mois) 2019/20

(12 mois) Chiffre d'affaires 83,9 108,0 EBITDA1 5,8 8,4 Marge d'EBITDA1 6,9% 7,8% Charges liées aux paiements en actions -0,3 -0,6 Dotations aux amortissements et dépréciations -8,6 -8,4 Résultat opérationnel courant -3,0 -0,5 Autres produits et charges non courants -2,1 -3,0 Résultat opérationnel -5,1 -3,5 Résultat financier -1,2 -2,3 IS & autres résultats 0,7 0,1 Résultat net -5,7 -5,8

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

Tout au long de l'exercice 2020/21, Paragon ID s'est efforcé de poursuivre l'adaptation de sa structure de coûts au nouvel environnement économique, tout en maintenant ouverts ses sites industriels et en continuant d'investir de manière précautionneuse dans le cadre de sa transformation stratégique.

L'entreprise a bénéficié des aides gouvernementales permettant la mise en place de dispositif d'activité partielle pour pallier au manque d'activité issue de la crise sanitaire ;

En France, des accords d'activité partielle de longue durée ont été négociés avec les instances représentatives du personnel ;

Dans les pays où de tels dispositifs n'étaient pas disponibles, Paragon ID n'a pas eu d'autre choix que de procéder à des licenciements ;

Au total, l'entreprise a réduit d'environ un tiers ses effectifs (équivalent temps plein).

Ces actions ont permis à Paragon ID de réaliser un EBITDA annuel de 5,8 M€ (8,4 M€ en 2019/20). La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à un niveau résistant de 6,9% en 2020/21, contre 7,8% sur l'exercice précédent.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations (en augmentation à 8,6 M€ du fait des intégrations de Thames Technology sur l'ensemble de l'exercice et d'airweb depuis le 1er novembre 2020), et des charges non décaissables liées aux paiements en actions pour 0,3 M€, le résultat opérationnel courant ressort à -3,0 M€ contre -0,5 M€ il y a un an.

Les autres produits et charges non courants se sont élevés à -2,1 M€, constitués des coûts ponctuels liés aux actions de réductions des effectifs et d'optimisation de la structure de coûts. Le résultat opérationnel s'est ainsi établi à -5,1 M€ (contre -3,5 M€ en 2019/20).

Le résultat financier est en amélioration sensible, à -1,2 M€ contre -2,3 M€ un an plus tôt, grâce à l'extinction des charges d'intérêts portant sur l'emprunt obligataire de 10 M€ converti par Grenadier Holdings Plc. en février 2020.

En 2020/21, le résultat net de Paragon ID s'est élevé -5,7 M€, contre -5,8 M€ un an plus tôt.

Free cash-flow positif en 2020/21 malgré la crise Covid-19

En M€ - Normes IFRS

Données auditées 2020/21

(12 mois) 2019/20

(12 mois) EBITDA1 5,8 8,4 Cash-flow d'exploitation avant BFR 4,7 6,0 Variation du besoin en fonds de roulement 4,3 7,2 Cash-flow d'exploitation 9,1 13,2 CAPEX (investissements corporels et incorporels) 7,5 4,5 Free cash-flow 1,6 8,7 Autres flux d'investissements -0,8 -1,5 Cash-flow de financement -7,3 4,4 Variation de la trésorerie -6,5 11,6

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La discipline financière appliquée tout au long de l'exercice 2020/21 a permis à l'entreprise de générer 4,7 M€ de capacité d'autofinancement, contre 6,0 M€ un an plus tôt. L'optimisation des postes du besoin en fonds de roulement (+4,3 M€) a porté le cash-flow d'exploitation à 9,1 M€ (13,2 M€ en 2019/20).

Ce cash-flow a permis de financer les flux d'investissements, dont 4,1 M€ de dépenses de R&D, et d'acquérir de nouveaux outils industriels notamment pour la fabrication en propre de cartes de paiement métalliques et l'optimisation de la fabrication d'inlays RFID.

Les autres flux de trésorerie ont été dédiés aux remboursements des emprunts financiers (2,3 M€), des dettes auprès des parties liées (4,5 M€) et aux paiements des croissance externe pour 0,9 M€ (situation nette de trésorerie). Il convient de noter que les compléments de prix futurs pour ces acquisitions pourraient s'élever jusqu'à 8 M€ sur les quatre prochaines années, sur la base des performances des sociétés. Ces acquisitions auraient été impossibles à réaliser sans le soutien et l'accompagnement du Groupe Paragon, principal actionnaire de Paragon ID.

Au final, la consommation de trésorerie s'est élevée à -6,5 M€ en 2020/21, contre +11,6 M€ en 2019/20.

Situation bilancielle au 30 juin 2021

En M€ - Normes IFRS

Données auditées 30/06

2021 30/06

2020 En M€ - Normes IFRS

Données auditées 30/06

2021 30/06

2020 Actifs non courants 99,7 84,1 Capitaux propres 27,8 31,5 dont Goodwill 63,4 50,1 Dettes financières 32,6 31,7 Actifs courants 28,2 29,8 dont Emprunts bancaires 27,3 24,9 dont Créances clients 8,6 9,8 dont Découverts bancaires 4,7 5,8 dont Stocks 13,3 13,4 Trésorerie 13,7 21,2 Emprunts parties liées 22,6 26,1 Dettes locatives 6,4 4,4 Dettes fournisseurs 23,8 21,8 Autres passifs 28,3 19,7 TOTAL 141,5 135,2 TOTAL 141,5 135,2

À l'actif du bilan, les goodwill ont été portés à 63,4 M€ sous l'effet de la montée au capital d'airweb (novembre 2020) et de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Apitrak (juin 2021).

La trésorerie disponible s'établissait à 13,7 M€ au 30 juin 2021, contre 21,2 M€ à fin juin 2020. Elle s'élevait à 12,6 M€ à mi-exercice, au 31 décembre 2020.

Au passif du bilan, les dettes financières s'élevaient à 32,6 M€ à fin juin 2021, en légère hausse du fait :

de la souscription d'emprunts bancaires pour financer les nouveaux équipements et,

de la consolidation des PGE (Prêts Garantis par l'Etat) d'airweb et d'Apitrak.

Au 30 juin 2021, l'ensemble des prêts PGE (15,9 M€) représentaient 58% des emprunts bancaires du Groupe (27,3 M€).

Les emprunts liés auprès de Paragon Group ont été ramenés à 22,6 M€, toujours constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement dont 9,5 M€ d'emprunt in fine à échéance juin 2026.

Au 30 juin 2021, la dette financière nette2 de Paragon ID s'établissait à 18,9 M€ (hors emprunts avec les parties liées et dettes locatives), représentant 68% des fonds propres.

1er trimestre 2021/22 : activité commerciale soutenue et croissance dynamique pendant l'été 2021

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé 2021/22

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 25,7 +34% +21%

La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1er juillet 2021.

Paragon ID a très bien débuté son nouvel exercice 2021/22 (exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022), avec un 1er trimestre marqué par une activité commerciale soutenue pendant l'été illustrée par une croissance dynamique de +34%. Outre un effet de base favorable, Paragon ID a bénéficié de la contribution des acquisitions récemment consolidées : airweb (depuis le 1er novembre 2020), Apitrak (depuis le 1er juin 2021) et Security Label (depuis le 1er juillet 2021). En excluant l'impact des acquisitions et des taux de change, la croissance organique du trimestre s'est établie à +21%.

Au 1er trimestre 2020/21, 24% de l'activité du groupe a été réalisée par les nouvelles activités de plateformes (RFID Discovery, airweb et Apitrak), et de Paiement (AmaTech, Thames Technology) issues des multiples acquisitions menées depuis 2018. Les activités historiques, qui totalisaient plus de 94% de l'activité au 1er trimestre 2019/20, ne représentent désormais plus que 76% de l'activité de Paragon ID.

L'ensemble des divisions sont en croissance sur ce 1er trimestre 2021/22, bénéficiant toutefois d'un effet de base favorable en raison des confinements l'année précédente. L'eID affiche une croissance de +62%. Traçabilité & Protection des marques, en progression de +64%, affiche désormais avec un niveau d'activité supérieur à celui d'avant la crise grâce au succès des solutions de localisation des équipements en temps réel de RFID Discovery et récemment d'Apitrak. Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de +28%, reflétant la reprise progressive du trafic voyageurs. La division Paiement affiche ponctuellement une croissance plus modeste de 4% sur le trimestre du fait d'une meilleure résilience de ces activités pendant la pandémie et de quelques reports de commandes anticipées.

La division Transport & Smart Cities a remporté un certain nombre de succès commerciaux et d'appels d'offres majeurs sur les premiers mois de l'exercice. Paragon ID a été choisi par ses clients à Londres et à Paris pour la fourniture de cartes à puce et de tickets RFID. Il s'agit des premières nouvelles commandes reçues de la part de ces clients depuis l'arrivée de la Covid-19 en Europe au printemps 2020. L'impact financier cumulé de ces attributions devrait dépasser les 5 M€ de revenus pour l'exercice en cours.

En e.ID, Paragon ID a reçu des commandes pour la production de nouvelles cartes d'identité en polycarbonate et de nouveaux volumes d'inlays de passeport. Il reste toutefois à relever un certain nombre de défis en matière d'industrialisation et de chaîne d'approvisionnement (lire ci-après).

Au sein de la division Paiement, Thames Technology, a remporté un contrat pour la fourniture de plus d'un million de "Cartes de Relance" pour une région du Royaume-Uni. Dans le cadre d'une initiative gouvernementale, les citoyens de cette région recevront une carte de paiement créditée de 100 livres sterling qu'ils pourront dépenser dans les magasins de la région. Thames Technology a également été choisie par l'une des plus grandes chaînes de magasins au Royaume-Uni pour fabriquer, personnaliser et distribuer des millions de cartes de fidélité destinées à ses clients. L'impact financier de ces nouveaux contrats pour Paragon ID sera de l'ordre de 3 millions de livres sterling de revenus pour l'exercice 2021/22.

Acquisition des activités et des actifs de la société américaine EDM au 1er trimestre 2021/22

Au 1er trimestre 2021/22, Paragon ID a également annoncé l'acquisition des activités et des actifs de la société américaine Electronic Data Magnetics Inc. (sous chapitre 11), premier fabricant américain de tickets pour le marché des transports en commun (lire le communiqué de presse du 24 septembre 2021).

EDM compte parmi ses clients près des deux tiers des opérateurs et autorités de transports aux Etats-Unis, dont des centaines de petites municipalités et agences américaines. Avec cette acquisition, Paragon ID renforce sa position de 1er fournisseur de titres de transports pour les plus grandes villes à travers le monde et ouvre la voie pour le déploiement des solutions mobiles d'airweb sur le marché américain.

L'acquisition de l'unité de production d'EDM permettra également de poursuivre le développement industriel d'autres marchés RFID de Paragon ID aux États-Unis, tels que les étiquettes RFID pour le marché de la traçabilité, y compris le retail, et les étiquettes à bagages RFID pour l'industrie du secteur aérien.

La nouvelle filiale créée pour l'occasion (EDM Technology Inc.) est consolidée dans les comptes de Paragon ID depuis le 1er octobre 2021.

Perspectives 2021/22 : objectif de retour à la croissance, mais tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales

Paragon ID est en phase avec son plan de marche annuel 2021/22 qui prévoit un retour durable à la croissance, avec des frontières plus ouvertes et une utilisation normalisée des transports en commun. Paragon ID demeure à ce stade encore prudent quant au retour effectif à une situation normalisée, notamment en Europe qui fait face à une reprise de l'épidémie au cours des dernières semaines.

Les activités issues des plateformes et de la division Paiement vont accroître la génération de revenus récurrents fortement rentables. Les projets de mise sur le marché de cartes de paiement en métal et de nouveaux inlays UHF pour l'Internet des objets vont stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Il convient néanmoins de noter les tensions mondiales croissantes en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques, ont déjà un impact sur les activités de Paragon ID. La hausse des prix des matières premières et la visibilité aujourd'hui réduite sur les dates de livraisons de composants vont inévitablement freiner la croissance de l'entreprise. Ces tensions devraient perdurer tout au long de l'année 2022.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

"Nous avons eu la chance de bénéficier du soutien du Groupe Paragon tout au long des dix-huit derniers mois. Il nous a permis de faire face aux défis imposés par la pandémie sans avoir à dévier de notre stratégie de transformation.

Le 1er trimestre 2021/22 confirme le retour progressif à une situation plus normalisée sur nos marchés traditionnels (Mass Transit, eID), tandis que nos investissements dans les activités Traçabilité & Protection des marques et Paiement génèrent la croissance anticipée.

Les nouvelles commandes remportées pendant l'été nous rendent aujourd'hui confiant vis-à-vis de notre anticipation d'un retour à une croissance durable en 2021/22. Le nouveau portefeuille de produits et de services de Paragon ID, notamment dans les domaines du paiement et des plateformes, devrait soutenir cette croissance, à la fois en termes de récurrence et de rentabilité.

Nous ne pouvons toutefois pas ignorer l'impact des tensions mondiales actuelles sur les chaînes d'approvisionnement de nos entreprises. La pénurie de semi-conducteurs pour nos cartes à puce, tickets et tags interroge nos clients dans le choix de la RFID comme technologie privilégiée pour leur adoption de l'Internet des objets. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires technologiques afin de nous fournir le plus grand nombre de puce possible et ainsi minimiser l'impact sur nos clients."

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

2 Dettes financières (hors dettes d'affacturage) – trésorerie disponible

