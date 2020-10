Paragon ID : Résultats annuels 2019/20 et activité du 1er trimestre 2020/21 fortement impactés par la pandémie de Covid-19 - Agilité renforcée, adaptation rapide des capacités de production au nouvel environnement économique et réduction des coûts

Résistance de la marge d'EBITDA annuelle à 7,8%

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020/21 en recul de -28%

Solidité financière avec 21,2 M€ de trésorerie disponible

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/21. Les comptes annuels 2019/20 consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 22 octobre 2020. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Pour rappel, la société AmaTech est consolidée depuis le 1er octobre 2018, RFID Discovery depuis le 1er novembre 2018 et Thames Technology depuis le 1er novembre 2019.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 2018/19

(12 mois) S1 2019/20

(6 mois) S2 2019/20

(6 mois) 2019/20

(12 mois) Chiffre d'affaires 108,0 56,3 51,7 108,0 EBITDA1 8,3 5,3 3,2 8,4 Marge d'EBITDA1 7,6% 9,3% 6,2% 7,8% Charges liées aux paiements en actions 0,0 0,4 0,2 0,6 Dotations aux amortissements et dépréciations 5,7 3,7 4,6 8,42 Résultat opérationnel courant 2,5 1,2 -1,6 -0,5 Autres produits et charges non courants -2,3 -0,2 -2,8 -3,0 Résultat opérationnel 0,2 1,0 -4,4 -3,5 Résultat financier -2,0 -1,3 -1,0 -2,3 Résultat net -1,8 -0,6 -4,9 -5,5

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions

2 dont 1,6 M€ de dotations aux amortissements exclusivement liées aux contrats de location, conséquence de la norme IFRS 16 (appliquée à compter de l'ouverture de l'exercice 2019/20 le 1er juillet 2019)

Activité en 2019/2020 : recul des activités historiques au cours des quatre derniers mois de l'exercice sous l'effet de la pandémie, développement de l'activité Paiement

Après une très solide performance au 1er semestre 2019/20, marqué par la signature de contrats majeurs sur le plan commercial et une progression de +87% de l'EBITDA, le groupe a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences économiques.

Sur l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est établi à 108,0 M€, stable par rapport à l'exercice précédent, mais avec un manque à gagner estimé à 20 M€ par rapport à la situation pre-Covid. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit en recul organique de -9%.

Les activités historiques de Paragon ID ont été les plus impactées par la pandémie. En croissance à mi-exercice (rappel : +3% de croissance au 1er semestre), elles s'inscrivent en recul annuel de -11%

(-1% pour l'e.ID, -14% pour le Transport & Smart Cities et -7% en Traçabilité & Protection des marques), fortement impactées par la crise sanitaire depuis mi-mars et ses conséquences (baisse de la fréquentation des infrastructures de transport public, arrêt brutal de l'activité dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique et fermeture des commerces des clients retail,).

A l'inverse, l'exercice 2019/20 a été marqué par le développement du groupe dans l'univers du paiement, portée par l'acquisition de Thames Technology en novembre 2019 et par la croissance des revenus sur les contrats de licences des technologies d'AmaTech. La nouvelle division Paiement a ainsi représenté 13% de l'activité en 2019/20 (contre 2% en 2018/19).

Par zones géographiques, la part du Royaume-Uni a été porté à 32% du chiffre d'affaires (contre 26% un an plus tôt), sous l'effet de l'acquisition de Thames Technology. La zone EMEA (Europe Middle East & Africa) a représenté 52% des ventes en 2019/20 (vs. 62% en 2018/19), et les Etats-Unis 13% (vs. 11% un an plus tôt).

Résistance de la marge d'EBITDA en 2019/20 à 7,8% malgré l'impact de la pandémie au 2nd semestre

Paragon ID a freiné sa production à partir du mois de mars 2020. Des dispositifs d'activité partielle ont été mis dans tous les pays, des plans d'économies drastiques ont été lancés pour abaisser la structure de coûts.

Grâce à ces actions (3,5 M€ d'économies d'ores et déjà réalisées au 4ème trimestre 2019/20) et à une plus forte contribution des activités de la division Paiement, Paragon ID a pu amortir l'impact de la pandémie sur ses résultats. Au 2nd semestre, la marge d'EBITDA est ressortie à 6,2%, nettement supérieure à l'objectif d'une marge d'EBITDA à l'équilibre sur la totalité du 2nd semestre qui avait été fixé fin avril.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBITDA s'est ainsi inscrit à 7,8 M€, en légère hausse de +2% par rapport à 2018/19, en grande partie du fait de l'adoption de la norme IFRS 16. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 7,8% (6,5% hors impact IFRS 16), contre 7,6% l'an dernier.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations pour 8,4 M€, dont 1,6 M€ liées à l'application nouvelle de la norme IFRS 16 en 2019/20 et 0,4 M€ provenant de l'intégration de Thames Technology, et des charges non décaissables liées aux paiements en actions pour 0,6 M€, la perte opérationnelle courante s'est élevée à -0,5 M€ contre un profit de 2,5 M€ un an plus tôt.

Les autres produits et charges non courant se sont élevés à -3,0 M€ (vs. -2,3 M€ en 2018/19), constitués principalement des coûts des licenciements comptabilisés au 4ème trimestre et des coûts salariaux des employés non remplacés, pour la quasi-totalité au Royaume-Uni, pour adapter les capacités de production du groupe au nouvel environnement économique.

Le résultat opérationnel est en baisse sensible à -3,5 M€, contre un résultat à l'équilibre un an plus tôt (0,2 M€ en 2018/19).

Après prise en compte d'un résultat financier de -2,3 M€, dont -1,6 M€ de charge d'intérêts liés à l'endettement obligataire, le résultat net s'établit à -5,5 M€ en 2019/20.

Situation bilancielle au 30 juin 2020

L'exercice 2019/20 est marqué par un renforcement de la situation bilancielle de Paragon ID malgré l'impact de la crise sanitaire sur ses activités.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2019 30/06

2020 En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2019 30/06

2020 Actifs non courants 77,3 84,1 Capitaux propres 26,2 31,5 dont Goodwill 49,7 50,1 Dettes financières 16,3 31,7 Actifs courants 31,9 29,8 dont Emprunts bancaires 9,1 24,9 dont Créances clients 10,4 9,8 dont Découverts bancaires 4,8 5,8 dont Stocks 14,3 13,4 dont Dettes d'affacturage 0,1 0,0 Trésorerie 8,6 21,2 Emprunts parties liées 38,8 26,1 Dettes locatives 0,9 4,4 Dettes fournisseurs 23,1 21,8 Autres passifs 13,4 19,7 TOTAL 117,8 135,2 TOTAL 117,8 135,2

À l'actif du bilan, les actifs non courants ont été portés à 84,1 M€ à fin juin, sous l'effet de l'intégration de Thames Technology et de l'application de la norme IFRS 16 (droits d'utilisation).

Au-delà des efforts en termes de recouvrement et d'optimisation des stocks, l'évolution des créances clients et des stocks reflètent le ralentissement de l'activité en fin d'exercice.

La trésorerie disponible est portée à 21,2 M€ au 30 juin 2020 (contre 8,6 M€ un an plus tôt), intégrant notamment 15 M€ de prêts bancaires garantis par l'Etat (PGE) obtenus en juin 2020 dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises face à la pandémie de Covid-19.

Au passif du bilan, les capitaux propres de Paragon ID s'élevaient désormais à 31,5 M€ au 30 juin 2020. Ils ont notamment bénéficié au 2nd semestre de la conversion de 10 M€ d'obligations convertibles (OC) détenues par Grenadier Holdings Plc, au prix de 35 € par action nouvelle. La conversion des OC va permettre d'éteindre en 2020/21 les charges financières liées à cet emprunt obligataire (0,8 M€ en 2019/20).

Les emprunts auprès de Paragon Group reculent à 26,1 M€. Ils sont désormais constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et de 16,1 M€ d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement de Paragon ID, dont 10,3 M€ via un emprunt remboursable in fine à échéance juin 2026.

Outre la dette auprès de Paragon Group, les dettes financières s'élevaient à 31,7 M€ au 30 juin 2020, dont 15 M€ au titre du PGE souscrit en fin d'exercice. Au 30 juin 2020, la dette financière nette1 de Paragon ID s'établissait à 10,5 M€ (hors emprunts avec les parties liées et dettes locatives), représentant 33% des fonds propres.

Activité du 1er trimestre 2020/21

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 -28%

La société Thames Technology est consolidée depuis le 1er novembre 2019.

Le nouvel exercice 2020/21 a débuté dans des conditions de marché particulièrement adverses, conduisant à une forte dégradation de l'activité, comme annoncé fin juillet.

Au 1er trimestre 2020/21, Paragon ID a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,3 M€, en recul de -28% par rapport au 1er trimestre 2019/20. Hors Thames Technology, la variation à taux de change et périmètre constants ressort à -42%.

Les activités historiques s'inscrivent en recul de -47% au 1er trimestre, fortement impactées par les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 : net ralentissement du trafic voyageurs dans le mass transit pour l'activité Transport & Smart Cities, fermeture des frontières et restrictions de voyages pour l'activité e.ID.

L'activité Traçabilité & Protection des marques tire son épingle du jeu au 1er trimestre 2020/21, bénéficiant du rebond de l'activité dans le retail post période de confinement, mais sans toutefois renouer avec le niveau d'activité d'avant-crise. Elle limite son repli à -8% sur le trimestre.

Enfin, l'acquisition de Thames Technology a permis de multiplier par 5 le chiffre d'affaires de l'activité Paiement, passant de 1,0 M€ au 1er trimestre 2019/20 à 5,5 M€ au 1er trimestre 2020/21. Cette activité bénéficie également de l'essor du paiement sans-contact ou NFC, le e-commerce et la demande soutenue pour les cartes de paiement en métal, notamment aux Etats-Unis. Le Paiement représente désormais 29% du chiffre d'affaires du groupe sur la période.

Agilité renforcée et adaptation des capacités industrielles et de la structure de coûts

Face au contexte de marché particulièrement adverse pour ses activité historiques, Paragon ID continue de faire preuve d'agilité et de poursuivre l'adaptation de ses capacités industrielles et de ses coûts de structure, engagée au 4ème trimestre 2019/20.

Outre les départs déjà réalisés au Royaume-Uni, le groupe a réduit pendant l'été de près de moitié les effectifs de son unité industrielle en Roumanie, qui produit notamment des tickets sans-contact pour le mass transit et des couvertures de passeports biométriques en e.ID. Au total, sur l'ensemble des zones géographiques, les effectifs du groupe ont été ramenés à environ 500 personnes désormais, contre plus de 750 avant l'émergence de la crise.

Par ailleurs, le groupe maintient les dispositifs d'activité partielle dans l'ensemble des pays. En France, le groupe a conclu des accords d'activité partielle de longue durée avec ses partenaires sociaux pour être en mesure d'adapter durablement sa production et se tenir prêt à rebondir et à capter la reprise de l'activité dès la sortie de crise.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Après une 1ère phase, au cours des premières semaines de l'épidémie et du confinement, marquée par la gestion immédiate de la crise sanitaire, nous sommes désormais au cœur de la 2nde phase qui consiste à adapter l'entreprise et son outil industriel au nouveau contexte économique qui frappe nos activités historiques, et en particulier nos divisions Transport & Smart Cities et e.ID pour lesquelles il n'y a aucuns signaux de reprise à court terme.

Paragon ID fait aujourd'hui preuve, et devra continuer à faire preuve d'agilité et de flexibilité, afin de réduire sensiblement ses coûts mais sans toutefois obérer sa capacité à se développer sur les poches de croissance et à rebondir en sortie de crise. Grâce aux actions menées depuis six mois et à celles en cours, nous sommes parvenus à abaisser significativement la structure de coûts fixes. En outre, les accords d'activité partielle de longue durée conclus vont nous permettre de continuer à faire preuve d'une très grande flexibilité face aux éventuels nouveaux aléas de cette crise.

Je suis confiant dans la capacité du management et des collaborateurs à concilier ces objectifs et à permettre à Paragon ID de renouer avec une croissance solide dès la sortie de crise. »

Au regard de l'environnement économique actuel, le Groupe ne communique pas d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21.

