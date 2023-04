Paragon ID : Progression soutenue de +55% de l'activité sur 9 mois à 140,9 M EUR - Objectif de chiffre d'affaires annuel 2022/23 porté à plus de 185 M EUR , représentant une croissance annuelle de +40%

Progression soutenue de +55% de l'activité sur 9 mois à 140,9 M€

Nouveau trimestre record : 51,0 M€ de chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2022/23, en progression de +48% dont +45% en organique

Chiffre d'affaires neuf mois 2022/23 d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires annuel 2021/22 (130,8 M€)

Objectif de chiffre d'affaires annuel 2022/23 porté à plus de 185 M€, représentant une croissance annuelle de +40%

Contre un objectif précédent de plus de 170 M€ de chiffre d'affaires et d'une croissance annuelle de +30%

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 3 ème trimestre de l'exercice 2022/23 (1 er janvier 2023 - 31 mars 2023).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2021/22

consolidé 2022/23

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1 er trimestre 25,7 42,2 +65% +51% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 31,1 47,7 +54% +50% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 34,6 51,0 +48% +45% Chiffre d'affaires neuf mois 91,2 140,9 +55% +48%

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1 er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1 er juillet 2022. L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée à compter du 1 er janvier 2023.

Croissance de +55% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022/23

Au 3 ème trimestre de son exercice 2022/23 (clos le 30 juin 2023), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,0 M€ en progression dynamique de +48%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à +45%.

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23 s'inscrit en augmentation séquentielle de +7% par rapport à celui du 2 ème trimestre (+3,3 M€). Paragon ID dépasse ainsi pour la première fois le seuil des 50 M€ de facturations sur un trimestre.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 140,9 M€, en progression totale de +55%, dont +48% à périmètre et taux de change constants.

Ce niveau d'activité sur neuf mois à fin mars 2023 est d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'exercice précédent (130,8 M€ en 2021/22), et positionne toujours le groupe en avance sur son plan de marche annuel.

Croissance à deux chiffres sur les principales divisions à fin mars 2023

L'activité Transport & Smart Cities (36% de l'activité sur neuf mois 2022/23) continue d'enregistrer une croissance soutenue de +58%, avec un chiffre d'affaires en hausse trimestres après trimestres (15,7 M€ au 1 er trimestre, 16,3 M€ au 2 ème trimestre et 18,5 M€ au 3 ème trimestre). Cette croissance est le résultat de la poursuite du retour des voyageurs dans les transports urbains, du succès de l'acquisition d'EDM Technology aux États-Unis et de l'impact des hausses de prix passées aux clients afin de répercuter l'inflation des coûts de production.

Les plateformes de billetterie mobile numérique et les offres MaaS ( Mobility as a Service - Mobilité en tant que Services) poursuivent leur développement en générant de nouvelles sources de revenus récurrents, mais à un rythme toutefois en deçà des attentes sur l'exercice en cours.

La division Traçabilité & Protection des marques (34% de l'activité sur neuf mois 2022/23) affiche une progression de +49% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022/23. Les activités à destination du secteur aérien connaissent une demande soutenue. Pour l'activité de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real Times Locating Systems ), la croissance a été freinée par l'indisponibilité de certains composants électroniques au cours de cette période. En ce qui concerne les volumes d'inlays RFID destinés au secteur du Retail aux États-Unis (étiquettes et tags), la progression est moins rapide qu'escomptée en raison des incertitudes économiques. Le rythme de progression de cette activité est deux fois inférieur au taux de croissance prévu.

Dans le Paiement (18% de l'activité sur 9 mois 2022/23), Paragon ID enregistre une croissance de +20% sur neuf mois, provenant d'une bonne dynamique sur les ventes traditionnelles de cartes cadeaux, cartes de fidélité et paiement, ainsi que sur les modules RFID pour le paiement sans contact et les revenus de licence d'AmaTech pour les cartes de paiement métalliques sans contact. La commercialisation des cartes de paiement métalliques fabriquées en propre a débuté mais ne représente qu'une faible part du chiffre d'affaires de la division.

En e-ID (12% de l'activité sur neuf mois 2022/23), l'activité a connu une accélération au 3 ème trimestre, avec d'importantes livraisons de de « Data Pages » (pages de données) en polycarbonate pour les passeports et cartes d'identité. La croissance sur neuf mois s'établit à +179%. Comme annoncé précédemment, ces livraisons sont le fruit des commandes importantes pour ces solutions en polycarbonate qui vont générer plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus au cours des deux prochains exercices.

P lus de 185 M€ de chiffre d'affaires désormais visé en 2022/23, soit une croissance annuelle de +40%

Les très bonnes performances enregistrées à ce jour au sein des divisions Transport & Smart Cities, Traçabilité & Protection des marques et Paiement, combinées à la montée en puissance de la production des nouvelles solutions d'e-ID en polycarbonate permettent à Paragon ID d'envisager de terminer l'exercice 2022/23 en avance sur son plan de marche annuel.

Désormais, Paragon ID se fixe pour objectif de clôturer l'exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 185 M€, soit une croissance de +40% par rapport aux 130,8 M€ de chiffre d'affaires annuel réalisés l'an dernier.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Dans un environnement économique exigeant et en évolution rapide, la croissance très soutenue de l'activité de Paragon ID témoigne de la pertinence de nos technologies et de la qualité des solutions que nos équipes fournissent chaque jour à nos clients.

Paragon ID est bien parti pour réaliser une croissance de +40% pour l'exercice 2022/23.

Nous restons vigilants face au contexte macroéconomique, aux conséquences de l'augmentation significative du coût de l'argent et aux craintes de récession qui caractérisent certaines géographies et certains marchés verticaux ciblés. Nous constatons déjà un ralentissement de l'adoption de la technologie RFID dans le secteur du Retail et percevons des freins à l'investissement chez certains clients et prospects pour nos activités de plateforme. Néanmoins, les commandes importantes de produits en polycarbonate dans le secteur de l'e-ID devraient permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance dans un avenir prévisible. »

Agenda financier 2022-2023

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats annuels 2022/23 Mercredi 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023/24

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

