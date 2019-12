Paragon ID : Eligibilité des titres Paragon ID au dispositif PEA-PME

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif du PEA-PME.

Le b) du 2. de l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 24 mai 2019, fixe les conditions d'éligibilité des société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces conditions, cumulatives, sont les suivantes :

Une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédent l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de l'émetteur ;

effectif total inférieur à 5 000 personnes salariés ;

un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros, sur la base des comptes consolidés de l'émetteur et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

En conséquence, les actions Paragon ID peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019/20 30 janvier 2020

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

La publication aura lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Le 29 octobre 2019, Paragon Group a annoncé l'acquisition des activités européennes de la société RRD, fournisseur mondial de solutions multicanaux pour le marketing et la communication commerciale, portant le chiffre d'affaires du groupe à plus de 1,1 Md€ (donnée pro forma) et le nombre de collaborateurs à plus de 7 500. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr