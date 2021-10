Paragon ID : "De fabricant de produits de commodité à fournisseur de solutions technologiques"

Alors que Paragon ID a été largement impacté par la crise sanitaire et vient de traverser deux exercices compliqués, le Groupe a su témoigner d’une véritable résilience et a profondément changé durant cette période. Adaptation de la structure opérationnelle, acquisitions structurantes, accélération sur de nouveaux domaines, cette publication des résultats annuels nous semblent être l’occasion idéale pour faire un point global sur ces derniers mois.



Une réaction rapide face à la crise

Impacté par le recul important des déplacements dans les zones confinées, Paragon ID a vu son activité impactée fortement aussi bien sur le plan commercial qu’opérationnel. Immédiatement, un plan de continuité a été mis en place afin d’assurer la poursuite de l’activité et de préparer le Groupe pour traverser la crise.



Une structure opérationnelle adaptée

Paragon ID met alors en place un plan important d’économies (chômage partiel, suspension des actions marketing, baisse de la rémunération des dirigeants, ...) et adapte sa capacité industrielle (abaissement de l’effectif Groupe de 750 à 500 personnes) afin d’abaisser sa structure de coûts fixes et sa consommation de cash. En résulte le maintien d’une marge d’EBITDA au dessus de 7% sur l’exercice 2019/20 et 2020/21, alors même que le chiffre d’affaires baissait de -22,2% sur cet exercice, témoignant d’une véritable résilience du Groupe.



Des réservoirs de croissance identifiés

Afin de relancer la croissance du Groupe en sortie de crise, Paragon ID a fait le choix de se concentrer sur plusieurs tendances fortes avec notamment 1/ une demande importante de solutions sans-contact et dématérialisées sur mobile dans le Mass Transit, 2/ une explosion des paiements sans-contact/NFC et de la demande des cartes de paiement en métal dans le Paiement et 3/ l’essor des technologies RFID dans le domaine de la Traçabilité des objets.



Une politique d’acquisitions soutenue

Enfin, Paragon ID a réalisé plusieurs acquisitions ces derniers mois autour 1/ de solutions technologiques permettant d’adresser de nouvelles demandes clients et 2/ du renforcement de sa position de leader dans le domaine du Mass Transit.



Fort de l’ensemble de ces travaux réalisés ces deux dernières années, c’est un Groupe nouveau qui est prêt à rebondir pour retrouver le chemin d’une croissance rentable et durable.



Suite à cette publication et au retour à des perspectives de croissance importantes, notre objectif de cours ressort à 38,00 € (vs 35,00 €) et nous réitérons notre recommandation à l’Achat.