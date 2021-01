Paragon ID : Chiffre d'affaires semestriel 2020/21 de 40,7 M EUR , en recul de -28%

Recul semestriel de -37% à taux de change et périmètre constants

Transport & Smart Cities et e-ID fortement impactés par la pandémie

Activité Traçabilité & Protection des marques résiliente

Croissance de la division Paiement

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 2ème trimestre (1er octobre 2020 - 31 décembre 2020) et du 1er semestre de l'exercice 2020/21, qui sera clos le 30 juin 2021.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 -28% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 -28% Chiffre d'affaires 1er semestre 56,3 40,7 -28%

La société Thames Technology est consolidée depuis le 1er novembre 2019. La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020.

Au 2ème trimestre de son exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 21,4 M€, en recul de 28% par rapport au 2ème trimestre 2019/20. La variation à taux de change et périmètre constants (hors Thames Technology et airweb) ressort à -34%, en légère amélioration par rapport au 1er trimestre (-42%).

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020/21, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 40,7 M€, en repli de 28% par rapport au 1er semestre 2019/20 (-37% à taux de change et périmètre constants).

Pour rappel, l'activité de nombreux clients de Paragon ID est liée à la circulation des personnes et des biens. En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, Paragon ID a continué d'évoluer dans des conditions de marché perturbées au 2ème trimestre, en particulier pour la division principale Transport & Smart Cities, qui représente 31% de l'activité du 1er semestre 2020/21 vs. 58% un an plus tôt.

Activités historiques impactées par la crise sanitaire, développement soutenu de la division Paiement

Pour la division Transport & Smart Cities, les multiples confinements des populations à travers l'Europe et aux Etats-Unis au cours du 2ème trimestre de l'exercice (4ème trimestre calendaire) ont fortement ralenti le trafic voyageur pour les opérateurs de transports publics. Dans les villes non confinées, le trafic de passagers dans les transports en commun demeure à des niveaux nettement inférieurs à ceux qui prévalaient avant la pandémie. Dans ce contexte, les niveaux de stocks de tickets et de cartes de transport demeurent élevés, ce qui retarde la reprise de cette activité.

Conséquence néanmoins positive de la pandémie, l'intérêt pour les solutions de titres de transport dématérialisés proposées par airweb, dont Paragon ID détient 80% du capital depuis novembre 2020, et qui permettent de répondre à la volonté des collectivités et des opérateurs de proposer de plus en plus aux utilisateurs des systèmes de billetterie complets sur smartphone, est en forte augmentation. La plateforme airweb permet le déploiement rapide de solutions de billetterie sans-contact et mobiles qui minimisent l'interaction entre les utilisateurs et le personnel et simplifient la billetterie numérique. Commercialisée en mode SaaS (Software-as-a-Service) et basée sur la base d'un partage des revenus, la contribution de cette plateforme au chiffre d'affaires reste encore limitée à court terme.

L'activité e-ID (8% de l'activité du 1er semestre 2020/21 vs. 8% l'an passé) enregistre un repli de ses ventes au 1er semestre, pénalisée par les fermetures des frontières et les restrictions de voyages internationaux (professionnels et touristiques).

Grâce à la bonne tenue des ventes à destination des secteurs du retail, de la santé/pharmaceutique et plus largement de l'étiquetage industriel, la division Traçabilité & Protection des marques (31% de l'activité du 1er semestre 2020/21 vs. 25%) affiche un recul plus limité sur la période. L'activité auprès des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire, notamment l'aéronautique et le transport aérien, continue en revanche de fonctionner au ralenti, sans signe de reprise à court terme.

Enfin, la division Paiement poursuit son développement soutenu, avec un chiffre d'affaires semestriel multiplié par 2,5 par rapport au 1er semestre 2019/20, notamment sous l'effet de la consolidation de Thames Technology depuis le 1er novembre 2019 (6 mois de consolidation au 1er semestre 2020/21 contre 2 mois de consolidation l'an dernier).

Hors effet périmètre, la croissance semestrielle pro forma de la division Paiement s'est élevée à 21%, portée par la fabrication de cartes de paiement sans-contact et la forte demande pour les cartes en métal utilisant les technologies sans-contact sous licence d'AmaTech. La division Paiement représente désormais 29% de l'activité du groupe au 1er semestre 2020/21 contre 8% un an auparavant.

Structure de coûts et capacités industrielles redimensionnées pour faire face à la crise

Au cours des derniers mois, Paragon ID a drastiquement adapté sa structure de coûts et ses capacités industrielles.

Pour rappel, les effectifs du groupe ont été ramenés à environ 500 personnes à fin 2020, contre plus de 750 avant l'émergence de la crise un an plus tôt. Les dispositifs d'activité partielle, avec notamment des accords de longue durée conclus en France, sont maintenus dans l'ensemble des pays et portent, à ce jour, sur près de 40% de l'effectif (équivalent temps plein).

Le plan d'économies mis en œuvre dès le 4ème trimestre 2019/20 (de l'ordre de 4 M€) et l'ensemble des mesures visant à rendre les coûts fixes du groupe aussi variables que possible devraient permettre de limiter l'impact de la baisse de l'activité sur la profitabilité et d'optimiser la génération de cash-flow pendant cette période de crise.

Dans l'environnement économique actuel, le groupe ne communique pas d'objectifs financiers pour la fin de l'exercice 2020/21. Au regard de l'absence de signaux de franche reprise à court terme et du niveau des stocks chez les clients, Paragon ID anticipe une activité toujours dégradée au 2nd semestre 2020/21.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« La crise pandémique et ses conséquences sanitaires et économiques continuent d'impacter fortement nos activités historiques pour lesquelles nous ne percevons pas encore de signaux de reprise tangibles.

Dans cet environnement, Paragon ID a su rapidement adapter ses capacités industrielles et humaines au plus près de son activité et œuvre à conserver une structure de coûts la plus basse et la plus flexible possible pour préserver les ressources de l'entreprise et être en mesure de rebondir rapidement en sortie de crise.

Dans le contexte actuel, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la pertinence et de la performance des sociétés qui ont rejoint le groupe au cours des deux dernières années. Ces croissances externes permettent à Paragon ID de conserver des poches de croissance organique et de prendre des positions clés sur des axes stratégiques majeurs pour le futur du groupe.

Le suivi des équipements médicaux ou industriels grâce à la plateforme RFID Discovery, l'univers du paiement et des cartes en métal sans-contact grâce aux technologies d'AmaTech et Thames Technology ou encore la dématérialisation des titres de transport avec airweb sont aujourd'hui des sources de revenus et de bénéfices à court terme et constitueront les tremplins d'une croissance rapide lorsque les effets de la crise s'estomperont. »

