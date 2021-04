Paragon ID : "CA 9 mois toujours impacté / des signes de reprise"

Publication du CA 9 mois 2020/21

Dans la lignée de son CA S1 2020/21 en baisse de -28% à 40,7 M€ (-37% à pcc), Paragon ID publie un CA 9 mois toujours impacté par la crise à 60,3 M€ (-29%).



Les activités historiques toujours impactées

Dans ce contexte toujours complexe avec des restrictions de circulation dans le monde, les divisions Transport & Smart Cities (31% du CA 9m) et e-ID (7% du CA 9m) restent toujours très impactées. En effet, la faiblesse de la fréquentation des transports publics et les stocks importants de titres de transport chez les clients limitent la prise de commandes. Dans le même temps, les contraintes de circulation entre les pays impactent aussi les niveaux de prises de commandes de l'activité e-ID tant en Europe qu'aux Etats-Unis. A contrario, l'activité Paiement (30% du CA 9m) reste le moteur actuel du Groupe avec une croissance de +76% sur 9 mois (+24% en organique, hors consolidation de Thames sur les 9 premiers mois de l'exercice), porté aussi bien par la fabrication de cartes de paiement sans contact que par les revenus de licences issus des cartes en métal.





Un Groupe prêt à rebondir

Bien que toujours impacté par la crise, celle-ci a permis à Paragon ID de se transformer en profondeur. Les efforts d'adaptation de la structure menés ces derniers trimestres (réduction de l'effectif, plan d'économie, mesures visant à variabiliser les coûts fixes, ...) ont permis au Groupe de traverser la crise et de réduire considérablement sa consommation de cash. Dans le même temps, la société a su prendre des positions clés autour de nouveaux relais de croissance avec 1/ la tendance de la Mobility as a Service (dématérialisation des titres avec airweb), 2/ les besoins de traçabilité dans les secteurs du retail et de la santé et 3/ le paiement autour du sans contact et des cartes métal. Nous sommes donc confiants dans la capacité de Paragon ID à sortir de la crise renforcé et de profiter du rebond.



Recommandation

En conséquence et suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 33,50 € (vs 28,50 €) notre recommandation passe à Accumuler (vs Achat) étant donné la hausse récente du cours de bourse.