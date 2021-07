Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 627 titres Paragon ID

Solde en espèces : 24 583,08 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 6 282 titres 170 499,22 € 188 transactions Ventes 6 101 titres 164 401,72 € 181 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Vivien Ferran

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 04/01/2021 1 1 27,2 04/01/2021 1 1 27,2 05/01/2021 1 1 27 05/01/2021 1 1 27 06/01/2021 1 1 27,1 06/01/2021 2 35 955,3 07/01/2021 2 100 2690,3 07/01/2021 1 1 27,2 08/01/2021 4 261 6872,7 11/01/2021 1 100 2620 12/01/2021 1 1 25,9 12/01/2021 1 1 25,9 13/01/2021 5 261 6615,91 13/01/2021 1 1 25,9 14/01/2021 1 150 3780 14/01/2021 2 47 1194,3 18/01/2021 1 55 1364 15/01/2021 1 2 50,6 21/01/2021 1 58 1490,6 18/01/2021 3 75 1893,4 22/01/2021 1 71 1817,6 19/01/2021 1 10 255 25/01/2021 2 200 5010 20/01/2021 2 165 4217 26/01/2021 1 1 25 21/01/2021 1 100 2600 28/01/2021 1 21 504 22/01/2021 1 10 260 01/02/2021 1 1 24 26/01/2021 1 54 1366,2 02/02/2021 2 115 2720 27/01/2021 1 5 125,5 03/02/2021 2 103 2640,8 29/01/2021 1 20 482 04/02/2021 2 70 1792,4 01/02/2021 1 1 24 08/02/2021 2 45 1152,4 02/02/2021 6 393 9934,02 09/02/2021 1 1 25,6 04/02/2021 1 1 26 11/02/2021 1 1 25,6 05/02/2021 1 100 2600 12/02/2021 2 110 2820 09/02/2021 1 1 25,6 15/02/2021 2 101 2595,9 10/02/2021 1 40 1020 16/02/2021 1 5 130 11/02/2021 1 1 25,6 17/02/2021 2 36 925,5 15/02/2021 1 1 25,9 18/02/2021 1 1 26 18/02/2021 2 231 6006 23/02/2021 1 26 681,2 24/02/2021 2 138 3628,2 25/02/2021 1 10 263 26/02/2021 1 1 26,4 26/02/2021 1 1 26,4 01/03/2021 1 1 26,5 01/03/2021 2 101 2646,5 02/03/2021 1 1 26 02/03/2021 2 46 1187 03/03/2021 1 1 25,8 03/03/2021 2 101 2565,8 04/03/2021 1 1 25,6 08/03/2021 1 1 25,2 05/03/2021 1 30 756 09/03/2021 1 1 24,9 09/03/2021 2 51 1234,9 11/03/2021 1 1 24,7 10/03/2021 1 100 2450 12/03/2021 1 1 24,8 11/03/2021 1 1 24,7 16/03/2021 2 141 3485 12/03/2021 1 1 24,8 18/03/2021 2 101 2404,2 17/03/2021 1 10 242 19/03/2021 4 201 4633,49 18/03/2021 2 5 120,2 23/03/2021 1 1 23,5 19/03/2021 1 1 23,5 24/03/2021 1 1 23,5 22/03/2021 1 11 264 25/03/2021 1 1 23,5 23/03/2021 1 4 94 26/03/2021 1 45 1012,5 24/03/2021 1 1 23,5 29/03/2021 1 1 23 26/03/2021 2 98 2254 31/03/2021 1 1 23 29/03/2021 1 1 23 01/04/2021 1 1 24,1 30/03/2021 5 257 5879,59 07/04/2021 2 101 2505,6 31/03/2021 4 204 4815,6 08/04/2021 1 4 99,2 01/04/2021 2 101 2464,1 09/04/2021 1 43 1075 06/04/2021 5 250 6300 12/04/2021 2 109 2677,8 07/04/2021 2 4 102,4 13/04/2021 2 89 2225 08/04/2021 1 1 25,4 14/04/2021 1 1 26 12/04/2021 1 1 25 15/04/2021 2 102 2713,2 13/04/2021 1 18 460,8 16/04/2021 2 44 1196,7 14/04/2021 3 201 5266 19/04/2021 1 1 27,2 15/04/2021 3 246 6682 21/04/2021 3 125 3340,7 16/04/2021 2 101 2767,1 22/04/2021 2 55 1539,9 19/04/2021 3 201 5497,21 26/04/2021 3 204 6075,2 20/04/2021 1 4 111,2 28/04/2021 2 120 3728 21/04/2021 3 201 5547,1 30/04/2021 2 132 4092 22/04/2021 3 201 5707,9 03/05/2021 2 130 4042 23/04/2021 2 200 5880 04/05/2021 2 16 496 26/04/2021 2 50 1525 05/05/2021 3 108 3334,71 27/04/2021 1 25 775 06/05/2021 2 89 2741,6 29/04/2021 1 5 155 07/05/2021 1 1 31,6 30/04/2021 1 100 3140 10/05/2021 1 1 31,8 05/05/2021 3 71 2216,2 11/05/2021 2 166 5202,61 06/05/2021 2 46 1453,2 12/05/2021 2 29 890,7 07/05/2021 1 1 31,6 13/05/2021 2 101 3060,7 10/05/2021 1 1 31,8 14/05/2021 2 106 3140 12/05/2021 2 35 1102,1 17/05/2021 1 100 2970 13/05/2021 1 1 30,7 18/05/2021 1 1 29,7 18/05/2021 1 1 29,7 19/05/2021 5 301 8709,8 19/05/2021 1 1 29,8 20/05/2021 1 1 28 20/05/2021 2 51 1448 21/05/2021 7 231 6177,61 21/05/2021 3 97 2668 24/05/2021 3 52 1435,2 25/05/2021 1 29 823,6 25/05/2021 2 51 1408 26/05/2021 4 160 4512 26/05/2021 1 26 702 28/05/2021 2 81 2308,4 27/05/2021 4 130 3648 31/05/2021 1 1 28,7 28/05/2021 2 60 1668 01/06/2021 1 1 28,9 31/05/2021 1 1 28,7 02/06/2021 3 44 1252,8 01/06/2021 2 51 1448,9 03/06/2021 7 376 10932,91 02/06/2021 4 81 2272,6 04/06/2021 2 19 558 03/06/2021 1 1 27,9 07/06/2021 4 94 2694,2 04/06/2021 2 30 864 08/06/2021 2 4 117,2 07/06/2021 5 101 2869,4 09/06/2021 4 116 3304,6 08/06/2021 1 1 29 10/06/2021 1 100 2820 09/06/2021 3 149 4202,69 11/06/2021 1 1 28,3 10/06/2021 1 2 56,4 15/06/2021 1 1 28,3 11/06/2021 1 100 2800 16/06/2021 1 7 198,8 14/06/2021 3 70 1924 17/06/2021 2 35 991,1 15/06/2021 4 81 2240,3 18/06/2021 1 40 1120 16/06/2021 2 40 1104 21/06/2021 11 337 9769,29 17/06/2021 3 60 1676 22/06/2021 1 10 284 18/06/2021 3 41 1128,4 23/06/2021 1 1 28,1 21/06/2021 3 61 1662,9 24/06/2021 3 81 2316,1 22/06/2021 1 3 84 25/06/2021 1 1 28,8 23/06/2021 1 1 28,1 28/06/2021 1 1 28,4 24/06/2021 1 1 28,1 29/06/2021 1 30 870 25/06/2021 2 21 596,8 30/06/2021 1 1 29 28/06/2021 1 1 28,4 30/06/2021 1 1 29

