Paragon ID : "Acquisition d'une participation majoritaire dans Apitrak"

Après avoir annoncé il y a tout juste un an la signature d'un partenariat technologique et commercial avec Apitrak, Paragon ID annonce avoir pris une participation majoritaire au capital de la startup française.



Spécialiste de la localisation en temps réel et du suivi d'équipements, le partenariat signé en 2020 avait pour objectif de développer conjointement une plateforme IoT multi technologies (RFID active et passive, BLE, Wifi et GPS) pour des applications d'asset tracking, de gestion des stocks et de protection des personnes. Dès l'été 2020 plusieurs contrats avaient ainsi été signés en France et au Royaume-Uni notamment dans le milieu médical pour le suivi des mouvements des respirateurs dans les services Covid-19 des hôpitaux mais aussi pour d'autres cas d'usage de tracking en temps réel dans l'Industrie et la Logistique.



Cette opération permet au Groupe de renforcer son offre dédiée au suivi des équipements en temps réel et de profiter de plusieurs synergies. Géographique tout d'abord, Apitrak étant un acteur reconnu en France et RFiD Discovery plutôt implanté au Royaume-Uni. Technologique ensuite, Apitrak fonctionnant avec plusieurs technologies dont le RFiD et ayant conçu une plateforme Cloud by design, un sujet de développement sur lequel travaille actuellement Paragon ID pour RFiD Discovery.